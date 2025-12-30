我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭知蘇在《黑暗榮耀》中飾演女主角文同珢的少女版。（圖／翻攝自IG@mint_ziso）

韓劇《公益律師》在Netflix熱播中，最新一集中，飾演大明星Elijah的是26歲女星鄭知蘇，她在劇中因被私生飯跟蹤，情緒失控朝對方飆髒話，因而遭到威脅、網暴，而她和饒舌歌手男友的關係也被迫公開，只是沒想到，把消息放給媒體的，竟然是自己的媽媽，她氣喊，「他是爛人，但也是我選的爛人！」正式和媽媽對簿公堂。鄭知蘇在《公益律師》中飾演大明星Elijah，經紀公司老闆是媽媽，部長則是哥哥，由於長期遭到私生飯跟蹤，某次她情緒失控朝對方罵髒話，還打壞對方相機，為了這件事，經紀公司找上鄭敬淏（飾演姜大衛）的公益團隊，鄭知蘇也坦承當天是從男友家走出來的，有交往對象一事被公開。只是沒想到，鄭知蘇的媽媽竟放出女兒男友和其他女性的親密照，為的就是希望女兒可以早日離開這個不適合她的男人，甚至還會拿女兒的睡衣照，要律師替她趕走女兒身邊的蒼蠅，鄭知蘇得知真相崩潰，和母親對簿公堂。26歲的鄭知蘇是童星出身，2019年因電影《寄生上流》受到關注，還獲得美國演員工會獎的最佳電影整體演出獎，出道前還曾是花式滑冰選手。鄭知蘇知名的作品還有《黑艷榮耀》，她在劇中飾演宋慧喬的少女時期，也就是角色文同珢的高中版本，不同於《黑艷榮耀》中有點肉肉的形象，在《公益律師》中，鄭知蘇展現驚人舞技，頗有劇中給她的封號「國民妹妹」的風範。