在戰火與不安籠罩的日子裡，一場突如其來的溫柔行動，為許多孩子帶來久違的笑容。柬埔寨金邊一場足球賽近日出現感人畫面，滿場觀眾齊心拋出玩偶，讓體育場瞬間化身為傳遞希望的空間。根據《柬中時報》報導，金邊奧林匹克體育場於27日舉行足球賽事，吸引上萬名球迷進場觀賽。比賽進行期間，觀眾自發將隨身攜帶的毛絨玩偶拋向場內，看台上此起彼落的拋擲動作，形成一場被稱為「玩偶雨」的暖心行動。現場工作人員隨即將玩偶集中整理，後續轉交給各地避難所，送到因戰事流離失所的孩童手中。相關畫面在社群平台流傳後，不少人為之動容，只見孩子們收到玩偶時露出燦爛笑容，短暫忘卻戰亂帶來的恐懼與不安。發起行動的青年團體表示，這場「玩偶雨」沒有複雜的口號，只希望透過簡單的陪伴與關懷，讓孩子知道自己並不孤單。對許多身處動盪環境的孩童而言，一個柔軟的玩偶，或許就是支撐他們繼續向前的微小力量。