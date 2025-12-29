我是廣告 請繼續往下閱讀

中共解放軍啟動對台軍演，範圍較過往更擴大，由原先公告的5處位置增加至7處，其中更有3處區域緊貼台灣領海12海浬線，海空封鎖意味濃厚。對此，軍事專家分析，雖然表面上對台施壓，但其意圖在於針對美國近期軍售與國際動作進行反制。社團法人安全台灣學會理事長楊太源接受《NOWNEWS》記者訪問時表示，這與2022年裴洛西來台時的劇本相似，重點在於政治挑釁；而淡大助理教授馬準威，則關注國防部引用《聯合國憲章》第51條的防禦權，認為我方正透過「亮劍不出鞘」保持應對彈性。楊太源表示，2022年時任美國眾議長裴洛西來台時，解放軍也在台海周圍畫設六處軍演範圍，最接近高雄港的距離約為20海浬。他畫設區域代表是故意挑釁你，但要不要進來又是另外一回事。他認為，這次中國圍台軍演，確實是對台進行施壓，但焦點並不在台灣，而是美國。除了表達對台進行史上第二大的軍售案不滿之外，也抗議日前美方在加勒比海攔截，中國將從委內瑞拉進口的石油。不過，值得關注的是，明（30）日解放軍的實彈射擊內容，飛彈是否會像裴洛西當時來台一樣，劃過台灣上空？遠程多管火箭砲、東風飛彈、巡弋飛彈鷹擊17，19，20等反艦飛彈是否有上場，楊太原強調，畢竟這次罕見出現「外線懾阻」科目，針對試圖來援助台灣的外國勢力，中國必須秀出他們的能力，防堵外界支援台灣。馬準威則認為，國防部引用聯合國憲章第51條，強調被侵犯台灣有防禦權，但有沒有使用，國防部沒明確，亮劍不出鞘，但重點在亮劍，即有一定的威嚇效果。但沒說一定出鞘的好處是，萬一發生船艦越界、火砲射擊往台灣領海內射擊，台灣該如何處置，還保留一定的彈性。另外，俄軍也宣布2026元旦當天，將在北方四島軍演兩個月，強調「台灣有事時支持中國」，等於同時回應台灣和日本。30日中國的環台軍演若有實彈射擊，是在24海里以外，向台灣領海方向打，還是船艦壓12海里往外海打，凸顯的意圖與威脅性都不同，故實彈射擊方向值得高度關注。