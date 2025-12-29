我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林俊杰（右二）公開女友，對方是網紅七七（左一）。（圖／林俊傑IG）

金曲歌王林俊傑出道後感情狀態備受關注，今（29）他無預警在IG上認愛，PO出全家人的合照，身旁的女子成為亮點，仔細一看正是先前與他傳出緋聞的網紅七七。據傳七七繼承母親的龐大遺產，她的父親則是大陸知名上市公司的老闆，在日本東京、美國紐約等地都有房產，家境相當優渥。林俊傑今年初爆出新歡是有著亮眼外型的模特兒網紅七七（Annalisa），過去也有網友指出兩人互動曖昧，不只演唱會替七七安排第一排的位置，甚至一同和好友懷秋出遊時被拍到，消息引發網友熱議。林俊傑今在社群上寫道：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！親愛的媽媽，祝您70大壽生日快樂！祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容。」