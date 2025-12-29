我是廣告 請繼續往下閱讀

泰柬邊境才剛迎來停火曙光，局勢卻再度出現雜音。泰國軍方指控，柬埔寨軍方在停火協議生效後，出動大量無人機越境偵蒐，已違反雙方共識，相關說法隨即引發國際關注。根據外媒報導，泰國軍方28日晚間發布聲明指出，軍方雷達偵測到來自柬埔寨的無人機闖入泰國領空，數量超過250架，不僅明顯違反日前簽署的停火協議，也被視為帶有挑釁意味的行為。對此，柬埔寨副總理兼外交部長布拉索昆29日回應表示，泰柬雙方已就相關狀況進行溝通，並同意展開聯合調查，希望能即時釐清事實，避免爭議擴大。另一方面，停火後的整體邊境情勢仍被多方形容為「逐步降溫」。泰國軍方表示，除個別地點觀察到人員移動外，雙方並未採取可能升高衝突的行動，前線部署大致維持原狀。泰國武里南府與素林府部分邊境地區，也已陸續開放居民返家。國際社會同樣緊盯事態發展。柬埔寨與中國外長王毅日前在中國雲南會談，中方呼籲泰柬推動全面持久的停火，重建互信，並強調維持區域和平穩定的重要性。中國也宣布提供總值2000萬元人民幣的緊急人道援助，首批物資已送抵柬埔寨。在邊境村落，民眾對停火能否長久仍抱持保留態度，但現實壓力迫使不少人選擇返家。武里南府班瓜縣一名雜貨店老闆表示，衝突期間生意完全停擺，儘管心中仍有疑慮，仍不得不回到家園設法維持生計。泰柬兩國防長日前簽署聯合聲明，自27日中午起停火，結束長達20天的軍事對峙。外界普遍認為，無人機爭議將成為檢驗停火機制是否穩固的重要關卡，也牽動區域安全後續走向。