曾被視為「榴槤之王」的貓山王榴槤，如今也難敵市場現實，受產量暴增與外銷需求降溫影響，馬來西亞貓山王榴槤近期價格大跳水，產地收購價跌至每公斤不到10令吉（約77元台幣），寫下近10年來新低紀錄，零售價也同步滑落。馬來西亞媒體報導，彭亨州勞勿榴槤園主林福源指出，11月時收購價雖已偏低，但平均仍有每公斤20令吉以上（約154元台幣），還能維持些微利潤。沒想到12月初價格急轉直下，短短時間內跌幅超過6成，收購價一度低於10令吉，讓不少果農直接面臨虧損。馬來西亞榴槤出口商會會長陳踺分析，與10年前相比，全國榴槤種植面積已擴大約5倍，產量快速成長，但價格卻反向下探。過去每公斤動輒80令吉以上（約618元台幣）的榮景，如今已成為回憶。他也提到，榴槤過去是明確的季節性水果，集中在6月至7月產季，價格高低都有人搶著吃；但現在產季一路延續到隔年2月至3月，幾乎全年都能見到榴槤，稀缺性消失，自然影響消費動能。此外，中國市場需求降溫也是關鍵因素之一。業者指出，隨著中國經濟成長放緩，加上多個國家投入貓山王榴槤種植，價格相對更具競爭力，中國對馬來西亞貓山王的進口量明顯下滑。不過市場仍保有一線轉圜空間，馬來西亞榴槤廠商總會會長陳義康表示，目前的低價狀況預料僅會再維持約一週，隨著產量逐步減少，價格有機會慢慢回穩，果農與業者仍期待市場回暖。