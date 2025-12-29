我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林俊傑過去曾與翁滋蔓傳緋聞，不過雙方皆否認，強調「真的只是好朋友」。（圖／翁滋蔓 Smire Tzymann 臉書）

▲女團「天氣女孩」成員林采薇（如圖）曾被爆出和林俊傑在2005年開始交往。（圖／星予公關提供）

▲林俊傑（左二）今首度認愛，曬出家庭照寫道：「愛不需要長篇大論。」（圖／林俊傑IG）

金曲歌王林俊傑今（29）日無預警在IG上認愛，對象是年初與他傳出緋聞的網紅「七七」，這也是他出道22年來首次主動公開戀情，引來網友熱議。林俊傑除了音樂才華備受矚目，感情狀態也受到外界關注，曾與「天氣女孩」林采薇、翁滋蔓、高宇蓁、模特兒陳立泠等人傳出緋聞，各個全是美女，但林俊傑卻都沒有認愛，感情生活相當神秘。林俊傑在2011年與翁滋蔓傳出戀情，兩人經常看電影約會，也被目擊前後進入KTV。不過事後翁滋蔓在節目中澄清，表示「他真的是很好的人，但我們兩個真的只是好朋友，所以大家不要想太多」，林俊傑也否認兩人關係。女團「天氣女孩」成員林采薇曾被爆出和林俊傑在2005年開始交往，但是兩人皆未承認；直到2017年，面對記者提問時她表示「交往已經是很久以前的事，現在退回好友關係」，承認曾相戀的事實。八點檔女星高宇蓁曾演出《世間情》、《甘味人生》等作品，2014年她和林俊傑爆出緋聞，被指特地前往大陸觀看演唱會，慶功宴上兩人更坐在一起、非常親密。不過高宇蓁之後出席活動接受訪問時，表示「烏龍一場，只是朋友」。林俊傑今年初爆出新戀情，與模特兒網紅七七（Annalisa）互動曖昧，不只演唱會替女方安排第一排的位置，甚至和好友懷秋一同出遊時被拍到，消息引發網友熱議。當時林俊傑經紀人回應，「我們不會對網路上任何捕風捉影的傳言做回應，JJ的生活中心還是放在音樂事業上，謝謝大家的關心！」如今，林俊傑正式認愛七七，也引來網友們的祝福，他則在貼文中PO出家庭照，寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」