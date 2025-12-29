我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞吉隆坡一名母親近日公開托兒所內的監視器畫面，控訴6個月大的兒子遭保姆粗暴對待，不僅被當成球推滾，甚至遭腳掌踢臉，畫面曝光後在社群平台引發譁然。綜合大馬媒體報導，這名母親在Threads平台以帳號@liyanazulkifli發布相關影片，畫面顯示托兒所內有2名保姆，其中一名綁著馬尾的保姆，竟對仍用布包裹手腳的男嬰用力向前推擠，導致男嬰在地上翻滾數圈，痛苦掙扎卻無力反抗，隨後保姆又將男嬰推回，還用腳掌踢臉，行徑相當殘忍。母親在貼文中指出，影片中的男嬰正是自己的孩子，看到畫面當下幾乎崩潰。她透露，自己曾歷經4次流產，等了4年才迎來這名孩子，沒想到過去只在新聞中看到的虐嬰事件，竟發生在自己兒子身上。她接受電視台訪問時表示，這間托兒所位於吉隆坡八打靈高原地區，孩子送托約4個月。這個月15日她接孩子回家後，發現孩子精神狀況異常，原本會對她微笑的孩子毫無反應，也不願玩玩具。直到丈夫替孩子洗澡時，發現孩子身上出現多處瘀傷，才驚覺情況不對勁。這名母親進一步指出，孩子疑似受到心理創傷，只要有人稍微提高音量說話，孩子就會放聲大哭。她強調，將對涉案托兒所提告，並希望相關單位能勒令停業，避免再有其他嬰幼兒成為受害者。警方表示，已經在16日逮捕1名26歲的托兒所保姆協助調查。不過，母親也透露，仍有另1名涉案保姆尚未到案，案件仍在持續追查中。