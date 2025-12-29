我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林俊傑與七七（如圖）感情穩定，兩人更已發展到見家長的階段。（圖／七七 IG @annalisaqiqi）

▲七七家庭背景優越，傳出父親是中國知名上市公司老闆，而她在日本東京、美國紐約及西雅圖等地都擁有房產。（圖／七七小紅書）

金曲歌王JJ林俊傑今（29日）無預警公開認愛中國網紅「七七」，這是他出道22年來首次主動公開戀情，引來網友熱議。貼文中，林俊傑與爸媽、女友開心合照，雙方已到見家長的階段，讓人好奇小倆口是否婚事近了？對此，剛剛經紀公司回應：「目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」不過，七七去年曾PO出個人婚紗照，寫道：「為自己穿一次婚紗吧。」絕美模樣讓人誤以為是AI。林俊傑今年初爆出新戀情，與模特兒網紅七七（Annalisa）互動曖昧，今日突然公開認愛，消息一出讓粉絲們相當震驚。小倆口看起來感情相當穩定，更已發展到見家長的階段，對於未來計畫，稍早林俊傑經紀公司回應：「他現在過的很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心。」喜訊曝光後，好友周杰倫回應「幸福快樂喔」，其他網友也紛紛祝賀說：「一家人平安幸福」、「媽媽願望已經實現了，幸福一家」、「太好了～恭喜男神終於可以自由做自己了」、「終於肯大方官宣了」。而七七去年在社群上分享多張個人婚紗照，文中寫著：「偶爾羨慕情侶，時常慶幸自由，那就為自己穿一次婚紗吧。」照片曝光後，網友紛紛誇讚：「美得像是AI一樣」、「你穿婚紗超好看」、「太美了！」有自稱是七七的同學爆料，女方家庭背景優越，父親是中國知名上市公司老闆，母親也留下龐大遺產，傳出她在日本東京、美國紐約及西雅圖等地都擁有房產，不過消息未經證實。