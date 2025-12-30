我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟本季挑戰2連霸失利，季末教練團預計進行更動，2位外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）、丹尼爾（Daniel Catalan）去職，新任一軍打擊教練人選曝光，據了解，除了延攬32歲前中日龍隊外野手後藤駿太，33歲的前養樂多燕子隊捕手西田明央也是人選之一。兄弟2位新日教年紀都不到35歲，退役後都無職棒指導經驗，會產生怎樣的化學效應，值得觀察。現年33歲的西田明央出身京都，高中卻遠赴北海道就讀北照高校，西田在高二時就成為隊上的主戰捕手兼任隊長，率隊完成春、夏甲子園連續出賽的紀錄。2010年日職選秀會，西田在第3輪受到養樂多隊指名。加入職棒前2年，西田並無一軍出賽機會，直到2013年才在一軍完成初登場。2016年西田迎來職棒生涯最多出賽的一季，因主力一壘手畠山和洋受傷脫離戰線，捕手又有中村悠平卡位，西田為求出賽機會而加練一壘，該年出賽74場，敲出7轟、2成43打擊率皆是生涯新高。2020年賽季是西田最後一次一軍出賽數破50場，去年僅出賽24場，打擊率僅1成36，季末遭養樂多隊戰力外，西田也在年底發表正式引退，卸下球員身份，生涯一軍出賽310場，累積141安、17轟，打擊率2成11。今年2月西田考取學生棒球指導資格，回到母校北照擔任「技術指導顧問」。過去西田以「強肩」著稱，傳二壘的秒數僅需1.8秒。據了解，駿太與西田2位日籍教練可能會是一軍打擊教練部門，補上莎菈、丹尼爾的空缺。值得注意的是，2位日教的年紀都不到35歲，且無任何職棒指導經驗，會產生怎樣的化學效應，值得觀察。