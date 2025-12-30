我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟新任打擊教練人選出爐，由32歲前中日龍駿太接任，過去共有15年日職經驗。（圖／取自中日龍官方臉書）

▲前養樂多燕子隊捕手西田明央去年引退，明年將受中信兄弟邀約來台執教，西田過去並無職棒指導經驗。（圖／取自西田明央IG）

▲中信兄弟前打擊教練莎菈在臨場Game Plan的執行稍差，兄弟明年將由後藤駿太、西田明央擔任打擊策略教練，攻擊的臨場反應將更積極。（圖／記者葉政勳攝）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

中信兄弟今（30）日宣布延攬2位日本籍打擊教練，分別是前中日龍外野手後藤駿太、前養樂多燕子隊捕手西田明央，執得注意的是，2位新任教練都不滿35歲，且都無職棒執教經驗。球評王翊亘表示，兄弟打擊端的球風應該不會有太多的改變，但Game Plan的執行會更加積極，這也是過去外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）比較欠缺的部分。兄弟休賽季特別針對「團隊打擊策略」進行升級，與33歲的西田、32歲的後藤達成加盟共識，2位教練將於明年球季共同擔任一軍打擊教練，期望透過更完善的進攻策略與打擊機制，全面提升團隊進攻火力。王翊亘認為，年輕教練跟現在的選手受訓練的指導觀念上比較相近，另外溝通、相處上會比較融洽，不會有過去那種上對下的感覺，「我認為這是找年輕教練的一個原因。當然不是說年紀大就不好，像這幾年其實中職在尋找日籍教練，也都會找過有資歷、經驗，或探詢說跟球員相處得融不融洽的狀況。」王翊亘直言，在年輕教練上面，就比較不用去考慮這些顧慮。王翊亘透露，兄弟其實有將幾位本土教練納入考量，「據我了解有幾位候選人，只是在徵詢的過程中，這幾位本土教練都有其他的規劃，所以最後還是以外籍教練作為尋覓的過程。」王翊亘說，若原本設定的本土教練有成真，對兄弟打擊部分會提升，不過最後無法成行。後藤與西田補上丹尼爾與莎菈的空缺，王翊亘認為兄弟在球風上不會改變太大，「這2年兄弟在訓練的基本上都是以 Driveline 系統作為出發點了。所以這也是為什麼延攬2名日籍打擊教練之後，還是要留下詹姆斯（James Sommerville）的最主要原因，就是希望這個訓練過程可以去做延續。王翊亘指出，兄弟在攻擊端的特色就是把球打強、打在野手之間與野手身後，然後選球會比較謹慎，「攻擊端的部分不會太積極，真的是設定的位置再去打，這個部分我覺得也還是會延續。」但王翊亘也說，團隊打擊會改變比較多地方應該是執行策略的Game Plan（比賽計畫）。王翊亘表示，今年莎菈在整個Game Plan的執行策略上並不好，「可能賽前討論好，之後就是用同樣的模式去執行，臨場的應變稍微差了一點點，這是主要去做打擊教練調整的原因。」王翊亘直言，此次延攬2位日教，會在臨場的應對更加積極，「2好球的應對，會比較希望去多耗球數。但設定的球路、淺球數積極攻擊的部分，我覺得是不會去改變的。」