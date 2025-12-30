我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟本季挑戰2連霸失利，季末教練團預計進行更動，2位外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）、丹尼爾（Daniel Catalan）去職，新任一軍打擊教練人選曝光，據了解，將由32歲日本籍的後藤駿太出任。後藤駿太過去在日本職棒（NPB）的登錄名為「駿太」，2010年選秀會首輪加入歐力士猛牛隊，今年遭中日龍隊戰力外，結束15年日職生涯。駿太退役後馬上來台執教，是相當罕見的生涯規劃。現年32歲的駿太出身群馬縣，高中就讀前橋商業高校，是球隊主力兼開路先發，各打過1次春季、夏季甲子園，高中3年共敲出18轟，被視為「打、跑、守」3拍子好手，曾被封為「群馬の鈴木一朗」。2010年日職選秀會，駿太首輪被歐力士指名，由於入團時與前輩後藤光尊同姓，因此登錄名以「駿太」亮相。駿太2011年至2022年季中效力歐力士隊，該年7月被交易至中日龍隊，進入職棒後，駿太在打擊上並未有太多出色的發揮，15年職棒生涯中，僅在2014年賽季打擊率破2成50。雖然打擊表現不出色，但駿太在選手時期的跑壘、守備能力評價極高，2015年曾靠著不死三振搶佔三壘，跑壘速度相當驚人，50公尺短跑更只需要6秒。本季駿太在一軍僅出賽22場，17打數敲出4安，打擊率2成35，季末遭到中日隊戰力外，結束15年日職生涯。通算出賽1042場，敲出393安、15轟，生涯打擊率2成16。在效力歐力士期間，駿太與兄弟總教練平野惠一、悍將總教練後藤光尊以及投手張奕當過隊友。駿太從日職退役後馬上來台執教，是相當罕見的生涯規劃。據了解，駿太會補上一軍打擊教練一職。