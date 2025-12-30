我是廣告 請繼續往下閱讀

解放軍東部戰區29日宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊海空領域，展開「正義使命-2025」演習。然而，美國總統川普（Donald Trump）週一表示，他並不擔心中國在台灣附近舉行的實彈演習，似乎對習近平下令入侵台灣的可能性不以為然。綜合《彭博社》、《路透社》等外媒報導，川普是在當地時間29日於佛羅里達州，與來訪的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）召開聯合記者會時，被傳媒問及他對解放軍演習的掌握程度、個人看法、是否與習近平溝通過等問題。對此，川普聲稱，他和習近平關係很好，後者沒有跟他提過這件事（軍演），他也不相信習近平會入侵台灣。當被問到這些演習是否讓他感到擔憂時，川普則回答說：「不，沒有什麼能讓我擔憂。他們在那個區域進行海軍演習已經20年了。」報導提到，中國這次「大秀武力肌肉」，就發生在川普政府批准一項金額高達111億美元的大規模對台軍售之後。分析認為，中國似乎有意模糊「例行軍演」與「為發動攻擊做準備」2者的界限，這項策略旨在讓美國及盟友對攻擊的預警降到最低。原文連結：