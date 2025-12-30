我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安28日剛赴上海出席雙城論壇，送出「雙城共榮·北捷紀念錫盤」當作禮物，結果回國後隔天（29日），解放軍東部戰區直接宣布展開「正義使命-2025」圍台軍演，今（30日）上午8點至晚上6點還有海域、空域的「重要軍事演習」，並組織實彈射擊。加拿大約克大學副教授沈榮欽直言，習近平此舉顯示，他根本不在意蔣萬安和國民黨。沈榮欽在臉書上發文，認為問題不在蔣萬安，而在習近平，習近平根本不在乎蔣萬安，更不在乎雙城論壇，所以才會出現「蔣萬安前腳剛到，中共後腳就立刻宣布軍演」狀況，如果習近平有一絲絲在乎，大可晚兩天宣布，也算給蔣萬安和國民黨一個面子，還可以幫助他塗抹兩岸和平對話的重要性。所以，真正要問的是：「為什麼習近平這麼不在乎國民黨、連這一點面子都不願給？」沈榮欽指出，有些人會困惑，在台灣主要政黨裡，以國民黨和民眾黨對中共最友善，以統戰的角度來看，不該一點面子都不留，但會問出這種問題的人，本身都是對中共不了解、對習近平「戰狼外交」一知半解的人。簡單來說，戰狼外交的行為模式，取決於「統戰價值的高低」，對習近平而言，只有當你還未被中共完全拿捏、又有影響力時，統戰價值達到最高；若你已經是中共的囊中物，統戰價值就立刻降低。沈榮欽表示，很多台灣網紅之所以有統戰價值，是因為他們有台灣人的身分，中共本身就已經有上億的小粉紅，願意全天無死角舔共，又何必在乎多一個或少一個。好比2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台，中共宣布軍演，當時全世界都在緊密觀察台灣的反應，國民黨副主席夏立言卻立刻去中國、完全不敢耽擱，對習近平來說，即使在台灣最緊急的時刻，都可以用台商捐款的名義，讓國民黨副主席訪中，對世界發出「支持中共對抗民進黨政府與美國的訊號」，這樣他又怎麼會真的把國民黨放在眼裡？接著，沈榮欽將角度擴大到，中共公布軍演訊息後，國民黨主席鄭麗文立刻表示是賴清德的錯，因為「這是中共對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」，而她之所以這麼說，是因為她非常希望能夠在明年上半年和習近平會面，即使習近平都已經打臉國民黨、宣布軍演，國民黨主席還這樣卑躬屈膝、為其開脫、懇求會見習近平，「唾面自乾」到這種地步，習近平又何必在乎國民黨？沈榮欽並點出，習近平看不起國民黨，認為逃不出其手掌心，看待地位更低的民眾黨更是如此。2017年6月，巴拿馬宣布與中華民國斷交、改與中華人民共和國建交後，全世界都在觀察台灣的反應，柯文哲硬是不顧外交部好言相勸，執意赴上海參加雙城論壇，因為雙城論壇的層次較低，柯文哲當時一直努力要和習近平建立聯繫管道，在中共官員面前更是小心翼翼，罕見穿西裝皮鞋、正坐椅子上、握手時深深鞠躬，字斟句酌、按講稿說話，連一個字都不敢放言，與平時在台灣自稱亞斯伯格的態度相比，有著180度轉變，就是希望能夠獲得習近平青睞，答應雙方可以直接溝通，在這種情形下，習近平心中自然也看不起民眾黨。最後，沈榮欽結語道，正是因為上述這些狀況，所以在川普政府提出對台灣史上最高軍售，包含攻擊型武器後，北京才會對川普擺出強硬姿態、對台灣發起軍演，習近平軍演的對象，首要是針對美國，國民黨、民眾黨不過是可被操弄的對象，當然不會優先認真對待。