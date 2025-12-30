我是廣告 請繼續往下閱讀

聯電創辦人曹興誠於今年2月遭名嘴謝寒冰爆料曾與中國女子交往，流出2人多張私密照片，手上還有愛的刺青，曹興誠當時怒提告謝寒冰涉嫌違反《選罷法》、《個資法》等。而台北地檢署昨（29）日以影像鑑定幾乎沒深偽情形等理由，對謝寒冰不起訴。對此，曹興誠發文除怒批，北檢無鑑識能力，應找民間鑑識專家，但他同時也承認，確實曾與該中國女子短暫交往。曹興誠昨發文指出，謝寒冰公布的照片有些真實，有些偽造，這是誹謗造謠者常用的手法。謝寒冰偽造最惡劣的1張，是顯示本人赤身露體吸著煙的照片。本人長期患有慢性氣管炎，40年前即已戒菸，連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，怎可能如謝某公布的照片吸著煙？這麼明顯的偽造，刑事局無法辨識，是不是應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車？曹興誠說，謝寒冰公布照片中的中國女子，他確實認識，當時約2015年。該女子當時在廣州做一些文物小生意，而因為曹興誠是知名文物收藏家，所以她為生意，刻意在香港與他接近。2人交往一陣子，後因理念不合而分手。這本是一件微不足道的個人私事，中共國安局竟然逼使其國民交出個人隱私，再透過謝寒冰這種無恥混混予以添加偽造、公諸於世，藉以打擊他的聲譽和大罷免。其違反《選罷法》的罪行公然囂張，檢調單位不予起訴，無疑將助長親共賣台者的氣焰。面對謝寒冰指責他有婚外情，曹興誠也說，2015年他還是新加坡公民，住在香港，既非台灣國民，也非台灣公務人員，他有無婚外情干謝寒冰何事？新加坡是文明社會，尊重性自主權。婚外情被視為私事，而非國事，因此並無任何法律責任。反倒是公開別人出軌行為或隱私，將觸犯《防止騷擾法》與「刑事誹謗罪」而遭到刑事處罰和民事賠償。