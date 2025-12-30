我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委謝衣鳳日前表態參選彰化縣長，有望將對決民進黨候選人、綠委陳素月。不過，謝衣鳳一宣布參選，外界立刻聚焦在其胞弟謝典霖的動向上。謝典霖現為彰化縣議會議長，他日前公開表示，若未投入縣長選舉，將續留議會拚連任議長。外界質疑，彰化謝家魚與熊掌都想兼得，權力過度集中恐影響縣政監督。謝衣鳳28日表態參選，她昨上政論節目表示，近期確實有不少人關心她是否投入縣長選戰？自己也認為時機差不多成熟，才會對外說明方向，儘管目前整合尚未完全到位，但已經有明確目標，接下來將循序推動相關規劃，讓團隊逐步到位。不過，謝衣鳯表態後，地方傳出反應兩極，不少選民直言，彰化資源是不是都被謝家承包？若縣府與議會由謝家姊弟一手掌握，恐有監督失衡的疑慮。另外，也有藍營地方議員指出，他們支持最強的人出來選，謝衣鳯是否出線？還有變數。藍營人士直言，爭取提名不能只靠資源，更考驗整合能力。目前除謝衣鳳外，前彰化副縣長洪榮章、柯呈枋皆表態參選，這2人長期深耕基層，具備一定民意基礎。相較之下，謝衣鳯雖身兼黨部主委、現任立委，知名度高，但地方人事脈絡不一定能比洪榮章、柯呈枋更熟稔。