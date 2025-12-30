我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平曾因家人離世、兄弟鬩牆罹患憂鬱症。（圖／翻攝自臉書@曹西平的粉絲愛團）

走了也沒人知道我是誰 一句話說盡孤獨

昏倒3天無人知 獨居生活敲響警鐘

曹西平 享壽 66歲

資深藝人曹西平昨（29）日深夜驟然離世享壽66歲，消息震驚演藝圈，也讓外界重新回望他近年鮮少被提及的孤獨歲月，事實上曹西平曾多次坦言，自己在人生後段歷經巨大情感斷裂，先是情同兄弟的助理阿凱離世，加上摯愛父母相繼過世，讓他長期陷入憂鬱狀態。為了逃離熟悉卻充滿回憶的環境，曹西平選擇一個人遠走泰國定居，試圖在異地重新整理人生。然而曹西平在離台那段時間卻時常想著自己哪天過世都沒人知道，更被爆出曾在泰國昏倒，3天無法出門。在泰國獨居期間，曹西平曾在社群毫不掩飾內心的低落與恐懼，他直言自己最害怕的不是死亡，而是「如果有一天我安息了，也不會有人知道我是誰」。這句話一度讓粉絲鼻酸，也道出他當時對自我存在感的深層不安，淡出演藝圈多年、曝光銳減，讓他反覆糾結是否該回台灣，擔心：「這麼多年過去了，回來肯定很多人不認識我！」然而真正踏上返台之路後，現實卻給了曹西平溫柔回應，他曾分享當自己回台過海關時，竟被工作人員認出，對他說：「歡迎回來，你很孝順，我很喜歡你。」甚至連空服員都主動向他道晚安，這些看似平凡的互動，卻讓他當場紅了眼眶，他感性寫下：「不管我變老、變醜、變胖，依然還是有人可以認出來我。」也第一次意識到，原來自己在觀眾心中留下的印記，比想像中更深。曹西平的健康狀況，其實早已埋下警訊，資深媒體人胡孝誠曾在節目中透露，曹西平獨居泰國期間某天早上突然全身癱軟、失去力氣，直接在家中昏倒，長達3天無法外出，直到鄰居察覺異狀才緊急送醫，這起事件對他衝擊極大，也讓他開始正視獨居與健康風險，最終決定賣掉泰國的房子，返回台灣生活。令人唏噓的是，曹西平離世前不久，才在社群談及地震，寫下「一切交給老天爺的安排」，語氣平靜卻帶著看透人生的滄桑。如今這些文字被重新翻出，與他過往獨居異鄉、對孤獨的深刻描寫交織在一起，讓外界更加不捨。生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套