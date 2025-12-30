我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）前紐約洋基強打一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）在2024年賽季結束後就宣布退休，不過即使已經高掛球鞋，鑑於2026年世界棒球經典賽將於明年3月登場，義大利隊總管兼總教練柯列提（Ned Colletti）近日也透露，已正式向瑞佐提出邀請，希望他能披上義大利戰袍再度出征經典賽。柯列提日前在美國電台《WSCR》節目《Inside The Clubhouse》中表示，數月前曾與瑞佐本人接觸，對方並未立即拒絕，而是回應「讓我考慮一下」。柯列提也坦言，即使瑞佐僅以代打或輔助角色參與，仍希望這位經驗豐富的老將能加入球隊，為年輕陣容帶來穩定力量。現年36歲的瑞佐，祖父母來自義大利西西里島的奇明納（Ciminna），因此具備代表義大利出賽資格。他曾於2013年經典賽效力義大利隊，5場比賽17打數敲出4支安打並選到5次保送，協助球隊挺進第二輪，最終敗給波多黎各。瑞佐於2024年效力洋基期間飽受傷勢困擾，僅出賽92場，打擊三圍為.228／.301／.335，敲出8支全壘打、35分打點，季後賽復出後的最後一戰，正是世界大賽第5戰對決道奇。由於休賽季市場反應有限，瑞佐於同年9月正式宣布退休。瑞佐大聯盟生涯14個球季，曾效力教士、小熊與洋基，累計出賽1727場、303轟，打擊率2成61，3度入選明星賽，4度奪下國聯一壘金手套，並在2016年幫助小熊拿下隊史108年來首座世界大賽冠軍。對於經典賽是復出，柯列提表示，是否參賽仍取決於瑞佐的意願與準備狀況。2026年經典賽義大利與美國、墨西哥、英國與巴西同分在B組，瑞佐是否再次踏上國際賽舞台，也成為外界關注焦點。