國民黨主席鄭麗文昨（29）日接受專訪脫口：新北市長人選不至於走到初選，甚至講白表示要考量到李四川現在還有台北市副市長的工作在身。對此，身兼國民黨發言人的立委牛煦庭表示，一切還是按程序為之，協調成功之後就是徵召，鄭麗文的意思是對新北的協調工作有一定把握；國民黨組發會主委李哲華也說，還是會依照程序走，讓新北市地方黨部對有意參選人先進行協調。談及2026提名佈局與規劃，鄭麗文昨接受專訪提到：「我認為應該是協調整合工作，不至於走到初選！」國民黨會先產生自己的人選，就是國民黨內部協調，雖然會盡快提名，但也要考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班。鄭麗文也說，否則本來第一波要提名的是現任縣市首長，但不希望把選舉時程拉得這麼長，還是希望明年再徵召，讓縣市長先專注市政。針對鄭麗文脫口一席話，國民黨組發會主委李哲華說，還是會依照程序走，讓新北市地方黨部對有意參選人先進行協調。