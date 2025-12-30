我是廣告 請繼續往下閱讀

曹西平曾獨居泰國 昏迷3天無法外出

▲曹西平獨居泰國期間某天早上突然全身癱軟、失去力氣，直接在家中昏倒，長達3天無法外出。（圖／翻攝自臉書@曹西平的粉絲愛團）

冬季嚴防奪命溫差 洗澡、起床猝死風險最高

▲溫差越大，血管更快速收縮，導致血壓上升，容易產生血栓。（圖／擷取自Pixabay）

冬季飲食不要太鹹、太油 有2症狀快就醫

資深藝人曹西平昨（29）日晚間10點多被發現在家中過世，享壽66歲，有話直說的嗆辣形象成為絕響。曹西平死因尚未公布，而冬季是長者猝死的高風險時期，澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪表示，，就應該要儘速就醫。針對曹西平的健康狀況，資深媒體人胡孝誠2022年11月曾在節目中透露，，直到鄰居察覺異狀才緊急送醫，這起意外讓他開始正視獨居與健康風險，最終決定賣掉泰國的房子，返回台灣生活。張耿豪提醒，氣溫較低時，血管用收縮的方式抵抗，並犧牲四肢血液供應，讓溫熱的血液停留在內臟、肚子等重要器官，人一天當中，。溫差越大，血管更快速收縮，導致血壓上升，若本身就有高血壓等慢性病的患者，就算吃藥也無法完全控制，未來仍會有冷氣團、寒流影響，務必特別留意。張耿豪提及，入冬後門診因心血管疾病出現「易喘、易胸悶」的患者增多，無法正常控制高血壓的民眾也變多，為避免溫差大可能造成意外，，就應該要儘速就醫，檢查心血管是否有異常。台大醫院心臟內科主治醫師王怡智表示則補充，心臟保健是預防任何心臟疾病的重要前提，建議年輕人應避免養成吸菸、日夜顛倒等壞習慣，並保持規律、營養均衡的飲食，空閒時間也要多多運動；年長者部分，