我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林俊傑出道22年來首次主動公開戀情，對象是中國網紅「七七」，引來網友熱議。（圖／七七@annalisaqiqi、林俊傑IG@jjlin）

一句話認證女友身分 演藝圈大咖獻上祝福

出道22年首度官宣 緋聞傳半年終於正面回應

金曲歌王林俊傑昨（29）日無預警在社群平台投下震撼彈，首度正式公開戀情，他在IG曬出與母親慶生的溫馨合照，身旁正是先前屢傳緋聞、年紀小他約20歲的中國廣東網紅「七七」，畫面中2人自然互動、笑容藏不住甜蜜，也被外界視為「官宣等級」的認愛動作，對於林俊傑高調認愛，天王周杰倫以及天團五月天主唱阿信也都在底下留言獻上祝福。林俊傑在貼文中寫下充滿情感的文字，提到「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都能陪伴彼此」，並特別向母親獻上70歲生日祝福，由於照片中七七一同入鏡、站在家人身邊，讓粉絲解讀這不僅是公開戀情，更是「帶女友見家長」的關鍵時刻，也正式坐實女方的另一半身分。貼文曝光後，娛樂圈好友火速現身留言區送祝福，天王周杰倫簡單一句「幸福快樂喔！」立刻吸引目光，林俊傑也親回「謝謝你兄弟！」展現多年情誼，五月天阿信則幽默表示：「下次慶生奶茶我會多帶一桶！」林俊傑也爽快回應：「一言為定！」留言互動宛如好友群組，氣氛嗨到不行。事實上，林俊傑與七七早在今年初就被多次目擊同遊，相關畫面曾在網路流傳，但他始終未正面回應，此次主動曬照，不僅打破多年來對感情生活極度低調的形象，也讓不少粉絲直呼：「等了22年終於等到！」不少人認為，選在母親生日這樣的重要場合公開，顯示他對這段感情的重視程度非比尋常。回顧林俊傑出道22年來，始終對感情生活守口如瓶，鮮少公開私領域動態，這次主動認愛被視為人生階段的重要轉折。多數粉絲與網友也給予祝福，認為他在事業與人生都已走到穩定階段，「幸福本來就值得被看見」，相關話題迅速登上社群熱搜。