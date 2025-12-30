我是廣告 請繼續往下閱讀

▲七七（左1）身上這顆名牌包，被翻出是香奈兒新品，要價新台幣80萬元。（圖／翻攝自林俊傑IG@jjlin、香奈兒官網）

80萬名牌包搶鏡 網友一眼認出身價不凡

▲林俊傑女友身上的名牌包，是今年剛出的最新款。（圖／翻攝自香奈兒官網）

出道22年首度認愛 粉絲又驚又喜

44歲金曲歌王林俊傑於昨（29）日無預警在社群平台公開戀情，正式認愛小他20歲的廣東女網紅「七七」，這也是他出道22年來首度主動對外放閃，林俊傑在IG曬出帶著女友與父母一同為媽媽慶生的合照，畫面溫馨甜蜜，形同直接「見家長」，不過不少網友注意到七七身上的名牌包，竟要價新台幣80萬元，而她超狂身家也被起底。在曝光的合照中，除了2人互動自然成為焦點外，七七肩上背的精品包也意外掀起話題，眼尖網友發現她所使用的是一款要價約新台幣80萬元的高端精品晚宴包，，低調卻不失氣場，立刻被討論區點名「不是普通背景」，讓七七的身世背景成為關注焦點之一。事實上，七七過去就多次被拍到生活質感不俗。網路流傳，有自稱與其母親熟識的關係人士透露，七七家世背景相當優渥，母親留有可觀遺產，父親則是中國大陸上市公司老闆，家庭資產雄厚，更有傳聞指出，她在東京、紐約、西雅圖等地皆持有房產，屬於典型的「白富美」背景，甚至有消息稱林俊傑赴日旅遊時，也曾入住她名下的住宅。向來對私生活極度低調的林俊傑，過去緋聞不斷卻始終未曾正面承認感情狀態，這次選在年末大方公開戀情，讓不少粉絲直呼「終於等到」，而相較外界對女方身家的熱烈討論，更多粉絲則選擇送上祝福，認為林俊傑歷經多年努力與沉澱，終於願意分享屬於自己的幸福時刻。林俊傑好消息曝光後，天王周杰倫簡單一句「幸福快樂喔！」立刻吸引目光，讓林俊傑親回：「謝謝你兄弟！」五月天阿信則幽默表示：「下次慶生奶茶我會多帶一桶！」林俊傑也爽快回應：「一言為定！」留言互動宛如好友群組，氣氛嗨到不行。