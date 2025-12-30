我是廣告 請繼續往下閱讀

中國解放軍東部戰區昨日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。國防部今（30）日指出，昨日上午6時至今日上午6時，偵獲共機130架次，其中90架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南與東部空域，創下國防部公布共機擾台動態最高紀錄，另有共艦14艘、公務船8艘，持續在台海周邊活動。根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨日上午7時20分至下午8時，在北部空域偵獲共軍主、輔寨機24架次；昨日上午6時至今日上午6時，在西部空域偵獲主、輔戰機60架次，其中44架次逾越中線；昨日上午6時40分至下午6時55分，在西南空域偵獲主、輔戰機及無人機42架次；昨日下午1時55分至下午5時，在東部空域偵獲主戰機4架次。另外，昨日下午3時30分至4時10分在基隆西北59浬偵獲空飄氣球一枚，高度29,000呎。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控應處。