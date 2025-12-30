我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿推進隊長籃籃（如圖）過去曾赴韓追夢，在台灣出道的藝名源自曹西平。（圖／翻攝自籃籃IG@lan0716）

星夢受挫 她曾差點離開舞台

▲籃籃（如圖）當年徵選啦啦隊時，被曹西平高度肯定，籃籃也沒有讓他失望，今年憑藉《天才衝衝衝》走上金鐘紅毯。（圖／NOWNEWS今日新聞攝影中心）

從那天起 籃籃被全世界記住

曹西平 享壽 66歲

資深藝人曹西平昨（29）日驚傳過世，消息震撼演藝圈，也讓不少後輩與粉絲陷入不捨，回顧他一生直言敢言、刀子嘴豆腐心的性格，除了留下無數經典評論，也默默影響過許多年輕藝人的人生方向，其中，樂天啦啦隊女神籃籃的誕生，就與曹西平生前一句關鍵評語密不可分。籃籃過去曾透露自己出道前並非一路順遂，年輕時曾懷抱女團夢，多次嘗試赴韓徵選，希望能成為「下一個周子瑜」卻屢屢碰壁，連續幾年寄出試鏡影片、親赴首爾參加高難度徵選也始終沒有下文，也一度讓她懷疑自己是否真的適合站在舞台上，甚至動念轉往一般上班族或婚禮企劃工作發展。而她的轉捩點出現在2017年，籃籃當年參加LamiGirls「星計畫」選拔時，擔任評審之一的曹西平以向來嚴格聞名，卻罕見給出高度評價，直言籃籃是「心中的第一名」，更關鍵的是曹西平認為她本名不夠好記，當場建議改用暱稱「籃籃」，一句看似隨口的建議，卻意外成為她日後最具辨識度的藝名。在前輩加持下，籃籃不僅拿下高人氣成績，「籃籃」這個名字也迅速被觀眾記住，她從啦啦隊舞台一路走進綜藝圈，陸續接下主持工作，最終升格為樂天女孩隊長，成為新世代啦啦隊代表人物之一，多年後回看，那句來自曹西平的肯定與命名，幾乎成了她演藝生涯的起點。曹西平生前常說，演藝圈不缺漂亮的人，缺的是「能被記住的人」，如今他離世，這句話彷彿也映照在籃籃身上，從一個差點被埋沒的素人，到站穩舞台中央的女神，她的人生軌跡，正是曹西平留給演藝圈後輩們最好的禮物之一。生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套