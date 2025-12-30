我是廣告 請繼續往下閱讀

▲龍千玉透露曹西平曾跟她說過「人生如浮雲，只求走得時候不拖磨」，沒想到一語成讖。（圖／翻攝自曹西平臉書）

資深藝人曹西平今（30）日驚傳猝逝，生前與「前嫂嫂」台語歌后龍千玉私交甚好，更是他唯一的親人。得知曹西平離世的消息，龍千玉稍早向《NOWNEWS今日新聞》難過回應：「真的無法接受，我最敬愛的四哥就這樣走了，他會在天上與父母親歡聚的，感恩這一生最關心我的哥哥。」而龍千玉也透露，曹西平曾跟她說過「人生如浮雲，只求走得時候不拖磨」，沒想到一語成讖。龍千玉今日稍早回應《NOWNEWS今日新聞》，透露凌晨得知噩耗、徹夜難眠，她回想著與四哥相處的點滴，直說：「他一直是我精神與心靈的支柱，他早已是我的家人，平安夜傳了祝福訊息給他，但他已讀沒回。」曹西平曾跟她說過「人生如浮雲，只求走得時候不拖磨」，沒想到一語成讖，讓龍千玉感到十分悲痛，表示一直很關心他的身體，但曹西平總貼心的說不想讓她擔心他的身體，所以堅持不願跟她說，「原本今天我要去探望他的，怎料卻是這樣」。龍千玉曾與曹西平的哥哥曹南平有過一段7年婚姻，育有1子1女，雖後來兩人離婚，但龍千玉仍與「前小叔」曹西平關係要好。曹西平先前住在泰國罹患憂鬱症，龍千玉曾特地飛去探望，而龍千玉新專輯發片，他也會前往站台力挺，兩人就算沒血緣關係，關係也親如家人。曹西平 享壽 66歲生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套