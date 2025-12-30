我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林男砸毀民宅物品、木門，而後被發現醉倒在鄰近公寓地下室。（圖／翻攝畫面）

台北市中正區日前發生一起事故，一名林姓男子疑似因喝醉導致情緒失控，行經一處民宅時不明原因亂砸物品以及木門，造成損毀情形。警方接獲民眾報案後，調閱監視器鎖定嫌犯，並在鄰近的公寓地下室發現醉醺醺的林男，警詢後將林男依毀棄損壞罪移送台北地檢署偵辦，詳細犯案動機還有待進一步調查釐清。據了解，這名林姓男子當天和以友人喝完酒後，在北車商圈一帶隨意亂晃。而後過一處民宅時，不明原因亂砸民眾放置於後門的物品，再用該物品向後門砸，造成木製大門及多樣物品毀損，隨即逃跑離去。民眾發現家中物品、木門遭到破壞後，隨即報警。警方接獲報案，隨即調閱監視器鎖定林男身分，並在附近公寓地下室發現林男醉倒一旁，經對比後確認為同一人，順利將其查緝到案，全案依毀棄損壞罪移送台北地檢署偵辦。對此，中正一分局呼籲，深夜飲酒宜節制、結伴同行，斟酌酒量保持清醒，勿做出危險行為，造成自身與他人生命、財產危害，警方也將持續打擊及預防各類犯罪，以維護治安平穩，確保民眾人身與財產安全。