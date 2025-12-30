我是廣告 請繼續往下閱讀

共軍東部戰區宣佈，從12月29日開始，組織「正義使命-2025」演習，並一口氣公布環繞台灣周邊的各演習區具體座標，表示將於12月30日8時至18時，在演習區內進行重要軍事演習，並組織實彈射擊，還要求在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域，國防安全研究院委任副研究員揭仲認為，引信是因美國總統川普與日本首相高市早苗。揭仲表示，從東部戰區公告內容不僅出現「這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」；還在重點演練項目提到「外線立體懾阻」、這其實是共軍「聯合抗擊作戰」的主要內容；更在軍事演習主題海報中強調「一切外來干涉觸盾必亡！」，且順序還在「一切謀獨宵小遇盾即斃！」之前等三種訊號，顯示共軍此次演習之首要目的，應該是對外力干預武力犯台進行強力的表態與嚇阻，而促成北京決定發動軍演的導火線，應該是美國政府日前宣布對台多達110億美元的軍售。揭仲解釋，在重點演練項目出現的「外線立體懾阻」，就是對共軍武力犯台時，「聯合抗擊作戰」之描述，即外界所說的「反介入／拒止」作戰，目標是將其他國家的干預部隊活動範圍限制在離台灣本島較遠的海空域，防止攻台作戰遭到外軍強力干擾；「外線立體懾阻」其實就是共軍對相關戰術位置與戰術作為的描述，尤其在中共海事單位稍後所發布的七個演習區版本中，台灣北方的三個演習區相連後，呈現出完全切斷台灣與日本間海空交通的態勢，就和「將日本自衛隊、甚至駐日美軍部隊活動範圍限制在離台灣本島較遠的海空域」高度吻合。揭仲認為，北京這次軍演將外力干預武力犯台列為主要震懾對象，引信應該是川普政府在北京與東京之間，環繞「台灣有事」的爭議還未落幕時，又宣布批准對台灣多達110億美元的高額軍售，形同東京與華府先後以不同的行動，公開對台灣抗拒共軍武力犯台表達支持；高市早苗首相11月7日的談話，也顯示美軍與日本自衛隊之間，已開始針對共軍武力犯台的若干特定場景，擬定聯合行動計畫，因此才需要對何種狀況符合「日本有事」進行定義。揭仲說，由於東京與華府先後做出願意協助台灣對抗共軍武力犯台的舉動，讓北京覺得這是對中共壓制台灣「倚外謀獨」鬥爭的強力挑戰，若北京沒有強力表態，不僅會助長台灣內部「倚外謀獨」的氣焰，甚至還可能鼓勵華府和東京採取更進一步的行動。