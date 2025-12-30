資深藝人曹西平昨（29）日晚間10點多突傳過世消息，不少親友、粉絲都感到不捨。精神科醫師沈政男表示，曹西平以一首〈熱情的姑娘〉，吸引不少歌迷，當時曹西平的日本對比就是西城秀樹。沈政男也感慨，歲末年終，聽聞兒時偶像消逝的消息，不免唏噓。
貼文藏著對人生的感嘆 精湛唱跳吸引歌迷
沈政男今（30）日在臉書表示，這陣子在臉書上，還能間接看到曹西平的發文，不過都隱約有對人生與生活的感嘆和無奈，像是曹西平吃著簡單的食物，卻發出好吃的讚嘆聲，或是對時事表現出有些搞笑的假怒，「反而更能體會到背後有一股振作自己的企圖」。
沈政男回憶，曹西平1982年以唱跳歌手身分出道，同期的同類型歌手還有包偉銘，兩人現在都已經淡出演藝圈，包偉銘以一首〈跑！向前跑〉、曹西平也是一首〈熱情的姑娘〉，都是帥氣活潑，舞步精湛，吸引了好多歌迷。當時台灣正值後校園民歌時代，台灣經濟起飛，日本流行音樂也在這時候傳進來，於是有了曹西平等等唱跳歌手的出現，曹西平的日本對比就是西城秀樹。曹西平也曾表示，代表作〈熱情的姑娘〉就是翻譯西城秀樹的歌。
一人生活透露出孤獨感 要找到自己的寄託
接著沈政男指出，那年代的同類型男歌手，到現在仍印象深刻的，還有陽帆與稍晚出道的徐乃麟，只不過他們一直在藝壇保持能量，至今仍是走紅，主因在於找到了另一個專長——主持節目。沈政男表示，曹西平長期單身、和爸媽一起住，跟爸媽感情很好，但爸媽過世後，就會感到更加孤獨和空虛，從曹西平的發文經常回味爸媽在世的時光，就能感受到。
沈政男說，「爸媽過世以後，一個人的人要怎麼過日子？」可能有伴侶、朋友、老同事，或許也有家族親戚，能聊聊天、給予支持，但不管如何，還是要找到支持與寄託的力量。最後沈政男感嘆，歲末年終，聽聞兒時偶像消逝的消息，不免唏噓。要過年了，大家彼此多多關心、相互扶持，一起迎接更美好的一年。
