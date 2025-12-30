我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「野森動物學校」打造南台灣唯一狐狸谷。（圖／高市府觀光局提供）

▲「樹懶食光屋」可與樹懶共餐。（圖／高市府觀光局提供）

▲在園區與迷你羊等溫馴可愛的動物們互動。（圖／高市府觀光局提供）

歷經多年籌備，內門觀光休閒園區將以「野森動物學校」為品牌名稱，預計於115年1月17日正式展開試營運！觀光局長高閔琳表示，園區採低度開發、動物友善的營運模式，引進包括狐狸、哈里斯鷹、小食蟻獸、水豚、狐獴及笑笑羊等超過20種動物；期盼透過創新的營運模式，讓園區成為落實環境教育的觀光景點。為確保動物福利及遊園品質，試營運期間將全面採預約制，遊客須先至「野森動物學校」官網完成購票方可入園。高閔琳表示，內門觀光休閒園區位於內門紫竹寺南端，由市府投資興建並委由專業團隊「友志代夫股份有限公司」營運。公私協力將11.5公頃的土地蛻變為兼具生命教育、動物保育、在地文化與觀光價值的全新亮點，可望帶動東高雄區域觀光與地方經濟發展。高閔琳指出，園區在設計初期即以內門在地文化為創意發想，主體建築導入內門「宋江藝陣」精神，將兵器「雙斧」轉化為「內維治安，外禦入侵」的特色建築語彙；同時更保留內門原始竹林及野生動物棲地，並在園區門口地坪鋪設穿山甲、白鼻心、食蟹獴等內門常見野生物種圖案。營運團隊執行長陳則夫進一步說明，「野森動物學校」以「動物是老師、森林是教室」為核心理念；園區依動物習性規劃不同體驗方式，讓訪客能以自然、溫柔的方式與動物相遇，透過近距離觀察狐獴輪流站哨、土撥鼠專注挖洞、小食蟻獸自在探索等行為；或在工作人員引導下，與性格溫和的「動物老師」互動，包括活動緩慢的樹懶、悠閒在水邊休息的水豚，以及穿梭林間的狐狸，感受牠們各自的生活節奏。董事長周代栩表示，團隊深知內門土地的發展潛力與開發難度，以「十年磨一劍」的心情謹慎規劃，期許將這套融合教育與保育的營運經驗推向國際。除專業的動物教育課程，園區內亦同步建構多元休閒餐飲服務，提供遊客完整旅遊體驗，其中包括能與樹懶共餐的「樹懶食光屋」、充滿人文氣息的「夢石咖啡」、窯烤香氣四溢的「森林爐語披薩」以及補充能量的「森點行動餐車」；還有小朋友最愛的「森育冒險村」。為確保動物福利並維持遊園品質，內門觀光休閒園區「野森動物學校」試營運期間，將全面採取「預約制」；試營運期間優惠票價方案為：全票399元、高雄市民票299元、半票149元；設籍內門區之居民以及2歲以下兒童，免費入園！遊客須事先透過官方網站完成預約購票方可入園。觀光局提醒，民眾若預約前往內門觀光休閒園區「野森動物學校」，除自駕來園遊玩外，更可利用大眾運輸於旗山轉運站搭乘8035公車來園，假日期間加開接駁專車往返園區。