苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強被控涉及132起弊案，收賄1289萬，一審認定他涉貪134次，刑期分別為10個月至10年6個月不等，若採一罪一罰，刑期相當可觀，令人意外的是，當初温志強獲得法院裁定以100萬元交保，且並未受到限制出海、出境，沒想到日前二審開庭時，溫志強並未出席，法官這才發現他早在10月搭機前往香港。檢方指控，苗栗縣三灣鄉鄉長温志強任職期間，多次在督辦鄉公所各項公共工程時，向承攬政府採購標案的廠商索取並收受賄賂。除了工程弊案，他的貪瀆行為甚至延伸至基層人事招聘，在2度辦理清潔隊隊員甄選的過程中，分別向應徵者或其親友收取賄金。檢方指出，温志強透過這些違法手段，多年來獲取的非法利益累計高達新台幣 1289 萬 8100 元。對此，温志強雖坦承收受金錢，但對於洩密、參與圍標以及違背職務收賄等關鍵指控均予以否認。温志強於偵查期間曾遭羈押禁見，直到起訴移審後才獲法院裁定以100萬元交保。案件於今年8月迎來一審宣判，法官認定他在任內共計犯下134次貪污等罪行，逐一判處10個月至1年6個月不等的刑期，並宣告褫奪公權4年。不過，由於温志強仍有其他相關案件尚在審理中，基於後續可能面臨數罪併罰的合併執行裁定，法院當時尚未定出最終應執行的刑期總數。值得注意的是，若法院採行「一罪一罰」的方式累加刑責，其面臨的總刑期恐將極為驚人。温志強涉貪案在進入二審程序後出現驚人轉折。案件原定於11月由台中高分院收案受理，並於12月24日召開首次準備程序庭，然而温志強當天卻始終未現身法庭。在法官追問下，家屬才坦承温志強在10月份就已經徹底失聯，目前處於行蹤不明的狀態，疑似已棄保潛逃。面對溫志強無故缺席且下落不明的情況，法官調閱出入境資料才發現，温早在10月底就搭機飛往香港，後續將由合議庭進一步檢視相關卷證資料，並針對是否沒入當初繳納的100萬元保釋金，以及是否正式對其發布通緝做出最終裁定。