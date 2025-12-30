我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平（如圖）晚年常常在店門口一邊吃便當、一邊拉客人，坦言自己為了做生意，可以不顧面子，也希望大家別用異樣眼光看待他。（圖／曹西平臉書）

資深男星曹西平今（30）日驚傳猝逝，享壽 66歲，入行多年的他憑藉敢怒的個性，深受不少粉絲喜愛，2019年出資幫乾兒子Jeremy開耳環店，不僅許多圈內藝人會去捧場，耳環店更熬過疫情低潮，經營的有聲有色。而曹西平生前不時就會在店門口坐鎮，常常在店門口一邊吃便當、一邊拉客人，坦言自己為了做生意，可以不顧面子，這才是真實的人生改變，並希望大家：「不要用異樣的眼光看待我。」曹西平近年來較少出現在螢光幕前，他透露自己常常搬個椅子，就坐在店門口吃便當，一邊吃便當、一邊拉客人，人家一經過他就問人家「要不要打耳洞」、「歡迎光臨進來看看飾品」。曹西平直言，一定有人不懂他為什麼會這樣子做？不過他認為「做生意還要什麼面子」，在門口吃便當沒有什麼面子問題，臉皮夠厚才可以做到生意。曹西平放下明星光環親自拉客，他表示：「這才是真實的人生改變，不要用異樣的眼光看待我。」直言自己就是有多少錢就過多少錢的日子。貼文一出讓網友敬佩。網友紛紛表示：「重要的是健康平安」、「曹哥真的是很好的榜樣，靠自己不偷不強沒毒害。做啥都是棒」。曹西平驟逝消息震驚演藝圈，星友們紛紛哀悼，憲哥向《NOWNEWS今日新聞》表示：「難過、震驚、往事歷歷太多感觸，一時之間禿筆難書，我為他禱告。」另外康康則回應，「曹大哥走的太突然。真的不要獨居。旁邊一定要有人。否則錯過了搶救黃金時段。一切都太晩了。願他一路好走」。曹西平 享壽 66歲生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套