我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣向美國軍購F-16VBLK70戰機，於美東時間3月28日舉行首架機出廠典禮。（圖／翻攝自X平台 @Congressman William Timmons）

中國解放軍東部戰區昨日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習之際，我國花費2461億元向美新購66架F-16C/D Block70(F-16V BLK70)戰機，預定明年全數交機。首架機號6831的F-16D Block70美東時間29日完成首飛，飛行約50分鐘完成科目落地。首批10架新購F-16V預計明年第3季飛返台灣。臉書軍事粉專「IDF經國號」今（30）日凌晨發文指出，眾所矚目的軍購進度，中華民國空軍首架雙座型F-16D Block70戰機於台北時間今天凌晨在洛克希德‧馬丁(Lockneed Martin)南卡羅萊納州工廠升空試飛，約50分鐘完成科目落地。「IDF經國號」粉專指出，目前產線上已有近10架總裝完畢準備接續測試，如一切順利第一批戰機預估明(115)年第三季飛抵臺灣。新機試飛慣例都是clean外型未有任何外載，包含先前試滑安裝的CFT適型油箱，後續會裝回去。我國在2019年與美國簽約採購66架F-16C/D Block70，原訂2024年首批交機的F-16V至今仍未交付，空軍參謀長李慶然今年10月14日在立院答詢時說，台灣訂的是全球最新的飛機、全數位化的，所以在工程整合上也遇到一些問題。但在每個月的督管會議也都有密切關注、陸續解決當中，「最快今年的飛機可以進行一個飛試」，至於交機完成部分，原先規劃明年底全數交機，預判今年年底會有10架完成組裝，「但是要到明年底交機，確實有非常大的風險」。