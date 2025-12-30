我是廣告 請繼續往下閱讀

中國解放軍東部戰區昨日突宣布以「正義使命-2025」為名，於今（30）日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德上午透過社群平台發文表示，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。然而中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。並強調台灣以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端，此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。賴清德發文表示，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。然而，中共近期頻繁升高軍事壓力，「這絕非一個負責任大國應有的作為」。賴清德說，要特別感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，以高度專業與使命感，在海防與領空的最前線，沉著應對各項威脅。因為有你們日以繼夜的守護，國人才能如常生活、安心前行。同時請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全。最後賴清德指出，台灣會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。「讓我們再次為第一線的英雄加油，共同捍衛國家的主權與自由」。