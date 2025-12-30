我是廣告 請繼續往下閱讀

中國解放軍東部戰區昨日突宣布以「正義使命-2025」為名，於今（30）日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此律師黃帝穎表示，解放軍突襲軍演凸顯國民黨三大害台事實，包括7藍委黑箱赴中，回國繼續擋國防特別條例；蔣萬安高調訪中出席雙城論壇甫返台，證明訛稱「溝通換取和平」根本無用；最後則是國民黨主席鄭麗文唱和中共軍演，不敢譴責加害人中共，但軍演影響10萬人航班、衝擊漁民生計、損害商務運輸經濟利益淪為幫凶。黃帝穎批評中共軍演凸顯國民黨三大害台事實，首先是國民黨7立委黑箱赴中，回國續擋國防特別條例。在國會阻擋美國，向共軍表忠；其次是蔣萬安高調訪中舉辦「雙城論壇」，隔日中共突襲軍演狠狠打臉蔣萬安。證明國民黨訛稱「溝通換取和平」根本無用。最後則是鄭麗文唱和中共軍演，不敢譴責加害人中共，反檢討被害人台灣，鄭麗文藉機大罵台灣政府，但共軍軍演影響10萬人航班、衝擊漁民生計、損害商務運輸經濟利益，「國民黨竟成爲中共軍演傷害台灣漁民、運輸業及旅客的幫凶」。