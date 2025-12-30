我是廣告 請繼續往下閱讀

曹西平過世震驚各界。

曹西平乾兒子發文。

曹西平昨（29）日深夜在新北市三重區住處離世，享壽66歲，消息一出震撼演藝圈。事實上，曹西平過去曾在節目中吐露，自己獨居多年，因為深怕哪天洗澡跌倒、撞到，或是突然過世都沒人發現，拜託乾兒子Jeremy跟他一起住，並且交代，要是哪天他走了，所有東西簡單處理就好，「我謝謝你們兩位，陪我度過人生最後一哩路。」曹西平曾在節目《11點熱吵店》中談到自己和乾兒子Jeremy的感情，他忍不住淚灑攝影棚，當初他因為擔心自己走後沒人發現，拜託乾兒子和女友跟他一起住，乾兒子也一口答應，曹西平說，「人家跟你沒血緣關係，為什麼要陪你，這是我感動的地方，當時我是沒有錢的，他說沒關係，等你上電視再給我們錢，我一直很謝謝，我說，有一天曹大哥走的時候，你把所有東西處理，簡單就好，不用通知誰，謝謝你們兩位，陪我度過人生最後一哩路。」Jeremy也用VCR的方式鼓勵曹西平，細數曹西平的好，像是曹西平知道他女朋友喜歡吃家常菜，每天都會買菜回家煮，家裡的家務事，洗碗、洗衣服等等，全都是曹西平一手包辦，曹西平的辛苦，Jeremy也看在眼裡，直呼，「口直心快的你難免得罪人，但也無所謂，這是自己活的方式和價值，我們為自己而活，你還有我們，曹大哥，我愛你。」曹西平乾兒子Jeremy是先前一名陪伴他10多年的助理阿凱帶進公司，阿凱在2011年因為猛爆性肝炎過世，在最後時間裡叮囑Jeremy「要好好照顧曹大哥」，在2016年曹西平舉辦出道35年音樂會，就是為了紀念阿凱，還數度淚崩舞台，但當時一直陪他走出摯友助理離世、喪父之痛陰霾的就是Jeremy，才讓曹西平收他為乾兒子。Jeremy也在曹西平的粉專發文，「四哥的親朋好友你們好，我是Jeremy。很多話我想說，但目前沒有任何思緒，目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人。請你們把四哥的後事全權交予我處理。因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事。我不想要讓檢察官相驗大體，四哥是睡著走的，無病無痛，明明我是最親的兒子 最後還要公告招領，我該怎麼做，才能好好保護四哥，才能好好幫四哥處理好人生的大事？四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾我。」曹西平 享壽 66歲生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性的青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套