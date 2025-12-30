我是廣告 請繼續往下閱讀

紅布條「曹西平回來了」成絕響！萬粉湧入留言：一路好走

當時甚至在門口高掛「曹西平回來了」紅布條，以及他本人的照片，還獲得台中市長盧秀燕贈花籃祝賀。但隨著曹西平離世，如今這幕場景也只能追憶

▲去年 2 月，曹西平才風光回到家鄉台中開設分店，門口高掛「曹西平回來了」紅布條。（圖／Google地圖）

曹西平家中離世享壽66歲！乾兒子Jeremy首發聲：請把後事交予我

資深藝人曹西平（四哥）傳出於29日在三重家中猝逝，享壽66壽，消息震撼演藝圈，而曹西平生前與乾兒子Jeremy合資經營飾品店「Jeremy 穿洞日常」，其中一中街店門外甚至還高掛紅布條，寫著「曹西平回來了」，但隨著曹西平猝逝消息傳出後，如今只能讓粉絲與大眾追憶，也讓眾多台灣人感到不捨湧入悼念。曹西平曾與Jeremy共同合資，陸續在台北西門町、台中一中商圈創立飾品店「Jeremy 穿洞日常」，正是粉絲口中的「曹西平的店」，兩間門市在Google評價上皆擁有5顆星高分，總計超過1萬3千人評語，在粉絲與消費者間擁有好口碑。曹西平曾在節目分享，過去曾有學生慕名而來，卻不是為了買耳環，而是專程來「討罵」，希望聽見那句「醜八怪」招牌台詞，讓他哭笑不得。而台中一中門市，是曹西平在去年2月才回到家鄉開設，，許多粉絲不捨湧入留言悼念，「太突然了，不敢相信是真的」、「一路好走，謝謝四哥帶給我們溫暖」。曹西平29日深夜傳出於家中過世，據悉，新北市消防局當日晚間10時許接獲報案，報案人為曹西平的乾兒子，表示返家後發現曹西平倒臥屋內，已無生命跡象。救護人員到場後研判已死亡多時，出現屍斑與屍僵，經乾兒子確認後放棄急救，後續交由警方處理，初步疑似為內科疾病引發死亡，相關細節仍待進一步釐清。稍早乾兒子Jeremy透過曹西平臉書聲明，喊話找尋與曹西平有血緣關係的人，想請求對方將後事全權交予他處理，因他與曹西平是無法律認定的父子關係，警方及相關業者無法也無權協助讓他處理，悲痛喊話「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領，我該怎麼做，才能好好保護四哥，才能好好幫四哥處理好人生的大事」。