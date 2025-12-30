我是廣告 請繼續往下閱讀

台中地檢署今日偵結「新光三越中港店氣爆案」，依過失致死及過失傷害等罪嫌，起訴新光三越總公司、新光三越中港店及相關管理、承攬人員等13人。檢方歷經10個月調查，認定該店於今年2月13日進行12樓櫃位改裝工程時，不僅未依法申請室內裝修許可及提報消防計畫，更在拆除瓦斯漏氣感知器後缺乏防護配套，且施工前未確實關閉瓦斯總開關與分歧開關，導致瓦斯外洩遇熱引發氣爆，最終釀成5死38傷的慘劇。檢方指出，新光三越中港店施作改裝工程時，相關單位在施作前不僅沒有依法申請室內裝修許可，也未提報施工期間的消防防護計畫就逕行開工，導致現場安全防護出現嚴重漏洞。更關鍵的是，施工單位在拆除瓦斯漏氣檢知器後，並沒有採取任何有效的替代防護措施，且在動工前未確實關閉12樓的瓦斯總開關及分歧開關。這項疏漏導致瓦斯主幹管在施工過程中遭扯落破損後，瓦斯仍持續外洩，最終在密閉空間內達到爆炸濃度，並在接觸熱源後引發強烈氣爆，釀成這起事故。檢方表示，經交叉比對釐清各層級管理責任後，認被告新光三越總公司及其相關管理、承攬人員共計13人，分別涉犯刑法過失致死、過失傷害、準失火及職業安全衛生法等罪嫌，向臺灣臺中地方法院提起公訴。檢方認為，新光三越作為全國性大型企業，中港店更是人潮密集的龍頭百貨，理應以最高標準守護公共安全，然而卻未依法申請許可及提報消防計畫，規避應有之監督責任，導致安全審查機制失靈。檢方強調，由於被告等人從開工前到施工中都未盡到督導與防護責任，層層管理疏失最終釀成我國百貨史上最嚴重的安檢意外，嚴重衝擊社會大眾對大型企業的信任。雖然新光三越總公司事後已與部分受害者家屬達成和解，但考量被告等人過失情節重大，且事後仍多方推諉卸責，建請法院予以從重量刑，以示懲戒。