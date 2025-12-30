我是廣告 請繼續往下閱讀

▲共軍太原軍艦。（圖／國防部提供）

中國解放軍東部戰區昨日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。國防部今（30）日指出，昨日上午6時至今日上午6時，偵獲共機130架次，其中90架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南與東部空域，創下國防部公布共機擾台動態最高紀錄。國防部今日也再度公布國軍拍攝的共軍機艦監控照片，強調面對中國軍事威脅「鎮定以對，從容自若」。國防部發言人粉專公布國軍一系列監控共軍動態照片，包括P-3C海上巡邏機拍攝到共軍「太原艦」（舷號131）、空軍IDF經國號戰機監控運油20空中加油機、空軍F-16V戰機監控拍攝運油20、殲-16戰機、殲-10戰機、海軍基隆級驅逐艦馬公軍艦監控中國海警船、海軍成功級巡防艦成功軍艦監控呼和浩特艦（舷號161）、濟陽級巡防艦汾陽軍艦監控共軍馬鞍山艦（舷號525）、康定級巡防艦西寧艦監控共軍龍虎山艦（舷號980）。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控應處，「國軍用行動守住自由、用裝備守住安全、堅定守住每一天的日常」。