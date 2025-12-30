我是廣告 請繼續往下閱讀

中國圍台軍演展開實彈射擊，封鎖台灣，其中第4號實彈射擊臨時危險區，實際上不僅涵蓋領海，甚至已包括領海基點編號T15的七星岩，等同納入台灣附屬島礁土地與內水範圍。共軍東部戰區新聞發言人施毅更說，這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告。不過作家汪浩說，共軍的圍台軍演，看似對外恫嚇，實則是一場對內的政治秀。汪浩說，在經濟下行、失業壓力升高、民怨積累的背景下，北京需要一個外部敵人來轉移矛盾；軍演的第一觀眾，未必是台灣，而是中國國內與體制內部。他認為共軍軍報近期罕見使用中國領導人習近平「挽救軍隊」的說法，又點名多名高階將領涉案，透露共軍高層貪腐已深刻侵蝕戰力與紀律。汪浩也提到，東部戰區換將後迅速高調操演，與其說是軍事準備，不如說是向內證明三件事：指揮鏈仍有效、整肅後可控、對習忠誠高於一切。軍演成了檢驗服從、穩定軍心的工具。對外，北京把軍演包裝為回應美台互動，實際卻是在試探美國底線、同時對日本劃線示警。然而頻繁軍事動作並未削弱區域國家的警覺，反而促使防衛調整加速，威懾效果存疑。汪浩強調，這種「日常化」軍演降低了衝突門檻，讓風險被噪音化。對台灣而言，必須看清其政治本質：不是即將動武的前奏，而是威嚇與內控並行的治理手段。真正的危險，不在某一次演習，而在把軍事展示當作治國常備選項的體制邏輯。