國防部委託中科院之「雄鷙專案」於本月18日在台東外海成功試射一枚編號AX-006、未裝填火藥的「雄三空射型反艦飛彈」測試彈。對此，前雄三總工程師，現桃園市經發局長張誠表示，不同於國造雄二是「可被替代」的選項，空射雄三的崛起，有其獨特性，台灣證明了實力。張誠日前在臉書上發文指出，這是一場關於國家戰略與產業生存的賽局。此時，我們應看懂歷史，才能更掌握未來。張誠提到，同為國造空射反艦飛彈，為何空射雄二「生不逢時」，空射雄三卻「不可替代」？空射雄二飛彈的遺憾，就是具有「替代性」，當年中科院研發出空射雄二，卻碰上載台（A-3雷鳴機）計畫取消，加上美國同意出售 F-16 與魚叉飛彈（AGM-84）。對當時的時空環境而言，有了成熟的美製魚叉，國造雄二就成了「可被替代」的選項，最終黯然退出舞台。張誠也分析，空射雄三的崛起，也就是具有「獨特性」，雄三擁有美軍現役裝備也缺乏的「超音速」能力。魚叉是次音速，容易被攔截；雄三能以2.5馬赫突防。這種「美方給不了的不對稱戰力」，讓空射雄三具備了不可替代的戰術價值，這是它能走向量產、擔任戰備的關鍵。張誠指出，空射雄三的成功，正是促成美方不得不考慮出售AGM-158的關鍵籌碼。 邏輯很簡單，台灣證明了實力。空射雄三證明台灣已經具備將重型飛彈整合到戰機上，並進行長程投射的硬體能力。 中科院流出的模型指出台灣在「匿蹤氣動力」與「吸波塗料」上已具備潛力。如果美方繼續拒售AGM-158，台灣為了發揮戰力，勢必會傾舉國之力發展「獨立於美軍體系之外」的長程指管與目獲系統。張誠說，這就是國防自主的硬道理。為了避免台灣「完全脫離掌控」，並將台灣納入美軍的協同作戰體系（GPS、Link-16），美方才會有意願釋出AGM-158。不過，也切莫重演歷史遺憾。當年因為有了魚叉，空射雄二停止量產，導致相關供應鏈與技術累積出現斷層。這個歷史教訓，絕不能在空射雄三身上重演！即便未來我們順利買到了AGM-158，絕不能因此停止空射雄三的量產與升級！張誠表示，他必須強調國防引領產業丶產業支持國防的正向循環。堅持量產空射雄三，能將高規格的航太、精密加工訂單留在台灣，帶動國內供應鏈技術升級。台灣擁有世界頂尖的ICT與AI實力，特別是桃園完整的資通訊聚落。張誠認為，台灣應利用這些優勢，強化飛彈的AI辨識能力，並建立屬於台灣自主的T-Dome（防禦蒼穹） 指管系統。空射雄三不只是一枚飛彈，它是台灣產業實力的展現。讓我們用科技實力，守護國家的安全，也創造經濟的繁榮！