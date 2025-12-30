我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰今（30）日上午主持經濟發展委員會均衡台灣分組第2次顧問會議，與會工商界領袖，在會議致詞時表示，在開會之際，中共正在台灣四周對海域、空域進行軍演，大家在此討論「均衡」，這對國際社會來講是強烈的對比，對中國當局是極大的諷刺，正可向國人發出明顯的訊息，現在這場會議，才是對和平的示範、對安定的保障，另喊話藍白，希望審議明年度中央政府總預算與國防特別條例，如此一來才能夠均衡台灣、提升國防。卓榮泰致詞時，首先向共同召集人工總名譽理事長許勝雄、宏碁創辦人施振榮與鴻海集團董事長劉揚偉等與會顧問表達感謝之意，在年度將結束的幾天，大家正在忙碌之際，邀請各位顧問先進來出席顧問會議，特別表示感謝。卓榮泰說，在此同時的今天，目前這個時候，中共正在台灣的四周，對台灣海域、空域進行軍演，而大家在這裡討論的是「均衡」，討論台灣的均衡。這對國際社會來講是強烈的對比；對中國當局是極大的諷刺。卓榮泰說，因為顧問們今天在這裡聚會，正可向國人發出很明顯的訊息，就是現在這個會議，才是對和平的示範、對安定的保障，對國人、對國際社會，都發出這樣的訊息。也更能藉此這個會議，再次地籲請全體國人，此時此刻務必冷靜沉著，而且安定。政府對所有的狀況都有萬全的因應準備，而國家、政府存在的目的，也就在於國家的安全跟社會的安定，進而能夠建設國家。卓榮泰強調，建設是不分黨派、不分藍綠的，唯有團結才沒有敵人，唯有往前走國家才會一直一直地進步。因此現在整個國家跟政府最重要的是對外爭取合作，對內團結國人。只有在這樣的目的跟方向底下，才能跟國人表示，政府所有的施政作為都是以國人、人民為意念，這個政府現在最大的一個施政方向。卓榮泰說，也透過今天這樣的會議，當政府向國人、國際社會發出這樣訊息的時候，再度誠懇地希望明年度中央政府總預算在立法院要儘速地審議通過，台灣才能讓有足夠的實力跟國家的財政分布，能夠建設跟發展，也真的才能夠均衡台灣，同時籲請國會能夠通過國防特別條例，這樣才能夠提升國防，也才能夠把總統賴清德所希望達到，讓軍工產業成為另一個護國群山的新的國家未來經濟發展目標。