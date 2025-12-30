資深藝人「四哥」曹西平昨（29）日，深夜10點驚傳在新北三重家中驟逝，享壽66歲。《NOWNEWS今日新聞》記者今（30）日，前往他與乾兒子Jeremy開設的「Jeremy穿洞日常」西門町店查看，5年鄰居「真善美西服」吳老闆受訪表示，「他常坐在門口跟路人聊天啊」，透露曹西平去年回家鄉台中開分店，「今年就比較少見到」，透露早上看到新聞報導時很平靜，笑嘆：「他這樣走是幸福的」，想遠一點，沒有病痛躺床不起其實是好的。

曹西平驟逝！西門町鄰居憶四哥爽朗：常坐在門口跟路人聊天

新北市消防局12月29日晚間10點左右接獲報案，資深藝人「四哥」曹西平驚傳在新北三重家中驟逝，乾兒子Jeremy忍痛放棄急救，享壽66歲。

《NOWNEWS今日新聞》記者今日午前，前往曹西平與乾兒子Jeremy在西門町開設的「Jeremy穿洞日常」店面查看，目前應是尚未到營業時間，大門深鎖、尚無人員進出。

時間約至11點，隔壁店面「真善美西服」準備開門，老闆吳先生接受《NOWNEWS今日新聞》記者訪問表示，「他這間店開了有5年囉」，分享曹西平每次進店都會跟他打招呼，走向店外吳老闆還指著「Jeremy穿洞日常」門口說：「他常坐在這裡就跟路人聊天啊」，透露四哥平日裡的爽朗與熱情。

▲曹西平（如圖）晚年常常在店門口一邊吃便當、一邊拉客人，坦言自己為了做生意，可以不顧面子，也希望大家別用異樣眼光看待他。（圖／曹西平臉書）
曝曹西平西門町店生意穩定！吳老闆：假日客滿都年輕人

吳老闆分享，曹西平「Jeremy穿洞日常」西門町店生意很不錯，「算是上軌道了很穩定」，平時雇用三、四個店員在顧，假日常常客滿都年輕人比較多。

直到去年，曹西平回家鄉台中開二店，他想「應該是人比較常待在台中忙，今年就比較少見到曹西平來店裡。」

▲吳老闆的「真善美西服」就開在「Jeremy穿洞日常」隔壁，與曹西平當了5年鄰居。（圖／記者蕭涵云攝）
5年鄰居聞死訊不驚訝！笑嘆：曹西平「這樣走是幸福的」

吳老闆想必也是生性豁達，受訪時臉上總掛著親切微笑，記者詢問是否知情曹西平死訊，他面不改色表示：「知道啊！早上有看新聞」完全不驚訝。還說自己已經68歲，甚至比四哥大上兩歲。

雖然相識5年，他認為曹西平「這樣走是好的」，沒病痛「很難求」，還開導記者：「你稍微想遠一點，這樣走是幸福的。你看他要是有個病痛，得躺床一躺十年八年不起，這樣不是很累嗎？」

吳老闆覺得，「大家都要走啦。這條路大家都要走」，猜測可能是這幾日溫差較大、容易身體不適。透露自己的嬸嬸多年前，聊天到一半、出門15分鐘左右，也就這樣走了。吳老闆語氣這才停頓了下說：「沒事其實人生就是這樣啦，沒有什麼啦、要看開一點。」

▲吳老闆看破人生無常，笑嘆曹西平「這樣走是幸福的」。（圖／記者蕭涵云攝）
