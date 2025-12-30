我是廣告 請繼續往下閱讀

曹西平驟逝！西門町鄰居憶四哥爽朗：常坐在門口跟路人聊天

▲曹西平自述常常在店門口一邊吃便當、一邊拉客人。鄰居吳老闆證實，四哥常跟路人聊天。（圖／曹西平臉書）

曝曹西平西門町店生意穩定！吳老闆：假日客滿都年輕人

▲吳老闆的「真善美西服」就開在「Jeremy穿洞日常」隔壁，與曹西平當了5年鄰居。（圖／記者蕭涵云攝）

5年鄰居聞死訊不驚訝！笑嘆：曹西平「這樣走是幸福的」

▲吳老闆看破人生無常，笑嘆曹西平「這樣走是幸福的」。（圖／記者蕭涵云攝）

資深藝人「四哥」曹西平昨（29）日，深夜10點驚傳在新北三重家中驟逝，享壽66歲。《NOWNEWS今日新聞》記者今（30）日，前往他與乾兒子Jeremy開設的「Jeremy穿洞日常」西門町店查看，新北市消防局12月29日晚間10點左右接獲報案，資深藝人「四哥」曹西平驚傳在新北三重家中驟逝，乾兒子Jeremy忍痛放棄急救，享壽66歲。《NOWNEWS今日新聞》記者今日午前，前往曹西平與乾兒子Jeremy在西門町開設的「Jeremy穿洞日常」店面查看，目前應是尚未到營業時間，大門深鎖、尚無人員進出。時間約至11點，隔壁店面分享曹西平每次進店都會跟他打招呼，，平時雇用三、四個店員在顧，假日常常客滿都年輕人比較多。直到去年，曹西平回家鄉台中開二店，吳老闆想必也是生性豁達，受訪時臉上總掛著親切微笑，記者詢問是否知情曹西平死訊，他面不改色表示：「知道啊！早上有看新聞」完全不驚訝。還說自己已經68歲，甚至比四哥大上兩歲。雖然相識5年，吳老闆覺得，「大家都要走啦。這條路大家都要走」，猜測可能是這幾日溫差較大、容易身體不適。透露自己的嬸嬸多年前，聊天到一半、出門15分鐘左右，也就這樣走了。吳老闆語氣這才停頓了下說：「沒事其實人生就是這樣啦，沒有什麼啦、要看開一點。」