我是廣告 請繼續往下閱讀

▲29日高雄捷運上一名婦人不斷對著周圍乘客謾罵遭警方請下車。（圖／翻攝畫面）

高雄一名身穿紅衣的婦人29日下午搭乘捷運時，突然在車廂內不停咆哮，還揚言要「要按鈴叫警察，不准列車行進」。捷運警察接獲通知後，立即帶著盾牌前往現場與站務人員將該名女子請下列車，有民眾將整段畫面發上網，引發網友熱議，原來，這名婦人捷運上鬧事已非首次，有網友表示她不只是火車的常客，更是站務人員與警方眼中的頭痛人物，若在車廂內與她對到眼，恐怕會被纏上。網友29日在Threads上PO出一段影片，只見畫面中，一名紅衣婦人在高雄捷運車廂內，對著前方的旅客指指點點並高聲自語，甚至站起身喊「這輩子活到43歲，沒有侵犯過任何人隱私、人權，也沒有在背後動手腳過，我對天發誓負起中華民國百分之一百法律，刑事、民事責任」，婦人最後還揚言「要按鈴叫警察，不准列車行進」嚇壞現場乘客。警方接獲通報後立即趕到現場，帶著盾牌將女子請下車，並陪同她到高雄車站才結束這場衝突。影片曝光後引發熱烈討論，多名網友指出該名婦人為火車上的常客，不僅常在高雄捷運出沒，更是站務人員與警方眼中的頭痛人物。有目擊者分享上月才在火車遇過她，當時甚至動員列車長、站長及警察到場處置，網友提醒若在車廂巧遇該名婦人，應避免與其對視或對話，以免遭到糾纏。