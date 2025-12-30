資深藝人曹西平（四哥）29日驚傳於家中過世，享壽66歲，回顧曹西平過往人生，他曾悲痛表示沒有家人，更喊話遺產將全留給乾兒子Jeremy。對此，張正勳律師表示，事情恐怕沒那麼簡單，認為乾兒子並非收養與血緣關係，依照現行《民法》規定，並非法定繼承人，加上《民法》「特留分」規定，最終遺產分配可能無法一圓曹西平遺願。
曹西平遺產全留給乾兒子！律師揭現實面不簡單：可能版本曝光
張正勳律師在臉書粉專表示，藝人曹西平生前曾有「我的錢，絕不讓姓曹的人碰」、「我已經立好遺囑，全部留給照顧我的乾兒子。」等發言，雖然聽起來既豪爽又狠辣，但根據現行《民法》規定，就會發現事情並不簡單。
張正勳說明，乾兒子在現行法律中「並不是法定繼承人」，沒有收養關係、血緣與婚姻，在法律上只認定「血、婚、收養」三件事，其餘的都只能稱作感情。由於曹西平沒有子女，父母已過世，配偶也不在了，也無收養乾兒子，依照《民法》順序將由「兄弟姊妹」承接。
張正勳無奈透露，儘管兄弟姊妹生前感情不睦、多年不往來，但還是會被法律以一句「對不起，他們有份」打臉，雖然立遺囑仍然有用，但還得考慮「特留分」問題，因為《民法》設有「特留分」制度，以兄弟姊妹來說，其特留分為法定應繼分的三分之一。張正勳認為現實版本，可能是乾兒子拿到遺囑分配的大部分，至於兄弟姊妹則可依法主張特留分，強制拿走一部分。
非親屬照顧者順位不如疏遠親屬？「特留分問題」修法聲音湧現
在這條法律的應用下，實務上常出現長期照顧者的非親屬，在法律上卻永遠排在「多年不見、頂多只在告別式出現」的兄弟姊妹或親屬後面，近年來也開始有民眾開始主張應調整，甚至廢除兄弟姊妹特留分。
張正勳表示，提倡修改的理由很現實，由於現代家庭結構已經有所不同，高齡、未婚、無子女者越來越多，兄弟姊妹間早已分居各地，真正照顧人的，往往不是「法定親屬」。但法律若只保護身分」，卻無視實際照顧關係，最後保護的往往是「冷漠的身分關係」，並非被繼承人意志。
曹西平生前控訴「沒有家人」！兄弟決裂內幕曝光：喊話遺產給乾兒子
曹西平29日深夜傳出於家中過世，據悉，新北市消防局當日晚間10時許接獲報案，報案人為曹西平的乾兒子，表示返家後發現曹西平倒臥屋內，已無生命跡象。救護人員到場後研判已死亡多時，出現屍斑與屍僵，經乾兒子確認後放棄急救，後續交由警方處理，初步疑似為內科疾病引發死亡，相關細節仍待進一步釐清。
曹西平生前曾多次控訴「沒有家人」，表示家庭在母親離世後變調，親兄弟對年事已高的父親不聞不問，在《震震有詞》節目中表示，父親病危急診時，也僅剩下他一人在現場跟醫生進行生死抉擇，儘管事情已過多年，卻仍是他心中的一根刺，依舊無法接受。
讓曹西平更心寒的是，處理父親後事時不僅沒被感謝，手足還反而誣陷他「侵占產權」、「爭奪遺產」，讓他決定「多年來已經跟曹家人沒有任何來往，如果離世，遺產絕對不會給任何姓曹的人處理，我會先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子Jeremy。」
但根據現行《民法》規定，在法律繼承順位上，單身者的兄弟姐妹為法定繼承人，仍享有「特留分」保障，針對曹西平不願手足瓜分遺產的心願，有律師曾給予建議，「只要在遺囑中具體載明繼承人曾有『重大侮辱或虐待』之情事，被繼承人便能依法剝奪其繼承權，屆時連特留分都拿不到」。至於最後是否能如願完成曹西平心願，也讓外界十分關注。
資料來源：張正勳律師
我是廣告 請繼續往下閱讀
張正勳律師在臉書粉專表示，藝人曹西平生前曾有「我的錢，絕不讓姓曹的人碰」、「我已經立好遺囑，全部留給照顧我的乾兒子。」等發言，雖然聽起來既豪爽又狠辣，但根據現行《民法》規定，就會發現事情並不簡單。
張正勳無奈透露，儘管兄弟姊妹生前感情不睦、多年不往來，但還是會被法律以一句「對不起，他們有份」打臉，雖然立遺囑仍然有用，但還得考慮「特留分」問題，因為《民法》設有「特留分」制度，以兄弟姊妹來說，其特留分為法定應繼分的三分之一。張正勳認為現實版本，可能是乾兒子拿到遺囑分配的大部分，至於兄弟姊妹則可依法主張特留分，強制拿走一部分。
在這條法律的應用下，實務上常出現長期照顧者的非親屬，在法律上卻永遠排在「多年不見、頂多只在告別式出現」的兄弟姊妹或親屬後面，近年來也開始有民眾開始主張應調整，甚至廢除兄弟姊妹特留分。
張正勳表示，提倡修改的理由很現實，由於現代家庭結構已經有所不同，高齡、未婚、無子女者越來越多，兄弟姊妹間早已分居各地，真正照顧人的，往往不是「法定親屬」。但法律若只保護身分」，卻無視實際照顧關係，最後保護的往往是「冷漠的身分關係」，並非被繼承人意志。
曹西平29日深夜傳出於家中過世，據悉，新北市消防局當日晚間10時許接獲報案，報案人為曹西平的乾兒子，表示返家後發現曹西平倒臥屋內，已無生命跡象。救護人員到場後研判已死亡多時，出現屍斑與屍僵，經乾兒子確認後放棄急救，後續交由警方處理，初步疑似為內科疾病引發死亡，相關細節仍待進一步釐清。
曹西平生前曾多次控訴「沒有家人」，表示家庭在母親離世後變調，親兄弟對年事已高的父親不聞不問，在《震震有詞》節目中表示，父親病危急診時，也僅剩下他一人在現場跟醫生進行生死抉擇，儘管事情已過多年，卻仍是他心中的一根刺，依舊無法接受。
讓曹西平更心寒的是，處理父親後事時不僅沒被感謝，手足還反而誣陷他「侵占產權」、「爭奪遺產」，讓他決定「多年來已經跟曹家人沒有任何來往，如果離世，遺產絕對不會給任何姓曹的人處理，我會先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子Jeremy。」
資料來源：張正勳律師
更多「曹西平猝逝」相關新聞。