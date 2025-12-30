我是廣告 請繼續往下閱讀

曹西平遺產全留給乾兒子！律師揭現實面不簡單：可能版本曝光

▲藝人曹西平（四哥）29日驚傳於家中過世，享壽66歲，生前曾喊話「我的錢，絕不讓姓曹的人碰」、「我已經立好遺囑，全部留給照顧我的乾兒子」。（圖／翻攝自曹西平臉書粉專）

乾兒子在現行法律中「並不是法定繼承人」，沒有收養關係、血緣與婚姻，在法律上只認定「血、婚、收養」三件事，其餘的都只能稱作感情

張正勳認為現實版本，可能是乾兒子拿到遺囑分配的大部分，至於兄弟姊妹則可依法主張特留分，強制拿走一部分。

▲張正勳律師表示，雖然立遺囑仍然有用，但還得考慮「特留分」問題，因為《民法》設有「特留分」制度，以兄弟姊妹來說，其特留分為法定應繼分的三分之一。（圖／取自unsplash）

非親屬照顧者順位不如疏遠親屬？「特留分問題」修法聲音湧現

▲曹西平生前曾多次控訴「沒有家人」，表示父親病危急診時，也僅剩下他一人在現場跟醫生進行生死抉擇，沒有手足陪伴，儘管事情已過多年，卻仍是他心中的一根刺，依舊無法接受。（圖／翻攝自臉書@曹西平的粉絲愛團）

處理父親後事時不僅沒被感謝，手足還反而誣陷他「侵占產權」、「爭奪遺產」，讓他決定「多年來已經跟曹家人沒有任何來往，如果離世，遺產絕對不會給任何姓曹的人處理，我會先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子Jeremy。」

▲曹西平生前透露自己死後遺產不給任何姓曹的人處理，會立遺囑把遺產都給平常照顧他的乾兒子。（圖/曹西平臉書）

針對曹西平不願手足瓜分遺產的心願，有律師曾給予建議，「只要在遺囑中具體載明繼承人曾有『重大侮辱或虐待』之情事，被繼承人便能依法剝奪其繼承權，屆時連特留分都拿不到」