中國人民解放軍東部戰區昨（29）日對外宣布，即日起動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，展開代號為「正義使命－2025」的對台軍事演習，並預告30日將進行實彈射擊，對區域情勢投下震撼彈。對此，經常針對時事發表評論的百萬網紅Cheap警告，阿共一次比一次靠近，這是莫大的警訊，哪天對岸真的要打，不需要再「千里迢迢」渡海，而是直接把船頭轉向就能開火。Cheap談及，賴清德總統近日才說：「中國因實力不夠，沒有越雷池一步。」結果老共昨日立刻宣布軍演，翻譯就是：「你說我不敢喝？小二，麻煩給我一桶！」他接續指出，大家有沒有發現，阿共越來越近了，從2022年裴洛西訪台的越過中線，到現在2025年逼近領海，阿共一次比一次靠近，這是莫大的警訊。Cheap表示，如果阿共的艦艇平常就在周圍24浬（鄰接區）甚至12浬（領海）旁，沒事就走走晃晃，大家會習慣它的存在，說不定還會被作圖嘲諷：「台灣馬照跑、舞照跳，生活一切正常，有種打我啊！」但當哪天他真的要打，阿共不需要再「千里迢迢」渡海，而是直接把船頭轉向就能開火，以前他們要跨海、台灣有幾小時準備，變成現在他就在門口，可能只有幾分鐘讓人穿褲子。「這劇本眼熟嗎？」Cheap提到，當年普丁對烏克蘭也是這樣說的：「哎呀我們只是演習，大軍集結很合理，在你門口磨磨蹭蹭不進去。」他續指，然後呢？22萬大軍直接滑進去，阿阿阿俄烏戰爭開打。這次中共軍演圖中的紅框，直接把基隆港、高雄港的嘴巴堵死，人家是在實測海床參數、洋流數據，順便測試雷達參數，還有最重要的，測試台灣人會不會怕，商船敢不敢過。Cheap大嘆，結果台灣人還在自我催眠：「沒事啦，阿共才不敢打、阿共沒能力啦。」猜最後會怎樣？賴清德總統稱阿共2027年要武統台灣，結果花大錢買來救命的F-16V（已付款），要2028年才會到貨？修但幾勒，這數學是體育老師教的嗎？