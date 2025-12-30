我是廣告 請繼續往下閱讀

中國昨（30）日無預警發對環台軍演「正義使命2025」，正當國防部與各級軍事單位戰戰兢兢之際，新北市議員林秉宥揭露，內湖後備軍人輔導中心的通訊群組內，多名成員並非關注國家安全防衛，反而頻繁轉發政治諷刺訊息。對此，全動署後備指揮部今（30）日指出，已將非幹部成員移出群組，並針對不當言論予以指正。後備指揮部今表示，經查為本屬臺北市內湖區後備軍人輔導中心LINE群組中，2位非現任輔導幹部轉傳不當貼圖引發訾議，對於其發表之內容，本部予以指正，目前已將人員移出群組，並要求所屬群組清查非輔導幹部成員應予移出，以避免類案。後備指揮部強調，後備輔導幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力之重要任務，相關人員不論職務或身分，均應恪遵法令，堅守國家忠誠，並嚴守行政中立原則。任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任之言行，均非後備體系所容許。後備指揮部重申，將持續強化後備體系人員管理、教育訓練與督管機制，確保制度運作純正、紀律嚴明，並在依法行政前提下，凝聚全民防衛共識，共同維護國家安全與社會穩定。