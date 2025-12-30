資深藝人曹西平過世，享壽66歲，生前他和乾兒子Jeremy開了「Jeremy穿洞日常」飾品店，目前在西門町和台中一中商圈都有店面，根據實價登錄指出，位於西門町商圈的飾品店，月租金為7萬元，一中商圈的月租金則是9萬元，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，西門町巷弄內的小店月租金7萬元，算是行情價。隔壁西服店老闆也回憶，飾品店生意很好，假日常常客滿。

力挺乾兒子開飾品店　每月租金共16萬元

曹西平為了力挺乾兒子Jeremy，於是和Jeremy合資開了飾品店「Jeremy穿洞日常」，首家店面就開在西門町，《NOWNEWS》記者實際查看實價登錄租賃資料，西門町店面約11.7坪，月租金7萬元，換算單價為每坪6000元，訂約日期是2017年11月；台中一中分店則是和服飾店合租，月租金18萬元，單價高達1.5萬元，「穿洞日常」店面約6坪，租金每個月9萬元，兩家店面加起來，一個月的租金就要16萬元。

▲曹西平和乾兒子經營的「穿洞日常」西門店實價登錄。（圖／翻攝自實價登錄lvr.land.moi.gov.tw）
▲曹西平和乾兒子經營的「穿洞日常」台中一中店實價登錄。（圖／翻攝自實價登錄lvr.land.moi.gov.tw）
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德告訴《NOWNEWS》記者，「Jeremy穿洞日常」位於西門町小巷弄內，而且是小店面，以月租金7萬元來說算是行情價，「如果覺得租金貴就會去找附近的房源，便宜的房源也不一定要租他，成交就是行情」。

住商不動產西門捷運加盟店店東劉家豪也指出，曹西平承租的店面離捷運站近，加上中華路一段114巷也算是有人潮經過，以小店面來說，租金算在行情內。另外，如果是在西門商圈的主要道路旁，小店面租金有機會達到每坪1萬元以上。

▲曹西平承租的店面離捷運站近，加上中華路一段114巷也有人潮經過，租金7萬元算是行情價。（圖／記者蕭涵云攝）
為人直爽、常和路人聊天　鄰居分享店裡常客滿

曹西平為人直爽，經常坐在店門口跟路人聊天，他曾在節目上分享，過去有學生慕名到飾品店，但不是為了買耳環，而是想聽到他罵「醜八怪」，讓他哭笑不得。西門店隔壁的「真善美西服」吳老闆也分享，曹西平每次進店都會跟他打招呼，飾品店假日常常客滿，平常有3、4個店員在顧，直到曹西平去年回到家鄉台中開店，才比較少見到他。

▲曹西平生前透露自己死後遺產不給任何姓曹的人處理，會立遺囑把遺產都給平常照顧他的乾兒子。（圖/曹西平臉書）
▲曹西平和乾兒子感情很好，為了支持乾兒子，曹西平也開了陸續開了2間飾品店。（圖／翻攝自曹西平臉書）
資料來源：實價登錄信義房屋住商不動產

