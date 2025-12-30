我是廣告 請繼續往下閱讀

中國解放軍東部戰區昨（29日）至今（30日）接連展開「正義使命-2025」圍台軍演，並劃設臨時危險區並禁止航空器進入，對國內外旅客造成影響。日本專家指出，國際民航組織（ICAO）制定了軍事演習需至少在7天前通知的規則，中國此舉顯然違反了國際準則。中國解放軍東部戰區29日突然宣布，將在台灣周邊展開「正義使命-2025」聯合軍演，同時公布具體實施演習的海空域，要求船機30日上午8時至18時勿進入演習區域。 中國民航單位則發布飛航公告（NOTAM），在台海周邊劃設7處臨時危險區，明言禁止航空器進入。台灣交通部民航局於29日表示，由於中國宣布將於30日進行「火箭發射演習」並劃設禁飛區，預計將影響總計857架次往返台灣的國際航班，受影響乘客超過10萬人。民航局指出，ICAO規定，若軍事演習會影響航路，最遲應於7日前發布通知。民航局嚴正譴責：「中國僅在1天前才通知，已嚴重違反國際規範與航行慣例。」民航局進一步說明，中國於自30日上午8點至下午6點，於台灣周邊劃設了7處禁入區域。這導致除了國際線僅東北面往返日本之R595、R583及M750的航線外，其餘國際航線幾乎全數無法使用。雖然民航局已透過規劃替代航路等措施因應，但航班仍可能出現取消或延誤的情況。日本經濟學家門倉貴史表示，若在影響航路的軍事演習僅1天前才發布通知，將導致台灣與各國間的航班出現突發性的停飛與延誤，不僅增加航空運輸與物流時程的不確定性，也會對周邊國家的經濟活動造成巨大影響。門倉貴史指出，為了避免這類風險，ICAO才制定了「軍事演習需至少於7日前通知」的規則，「中國此舉顯然違反了國際準則。」門倉貴史進一步強調，不僅限於軍事演習，中國在海洋權益等多個領域，也屢屢背離國際協議與規範，也採取「雙重標準」行事。他更直言，「頻繁違反國際法的中國，將逐漸失去國際社會的信任，在貿易、投資、人文交流等各項經濟活動中，極有可能面臨國際孤立的局面。」