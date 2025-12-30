丹佛金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic）今（30）日客場挑戰熱火時，在第二節末段意外遭自家隊友誤傷左膝，隨即痛苦倒地哀號，並在攙扶下提前退場。針對揪心的受傷畫面，多位運動醫學專家第一時間進行影像分析，直言傷情不容樂觀，最壞的情況可能是導致賽季報銷的「前十字韌帶（ACL）斷裂」。
醫學專家初步診斷：最好的情況是骨挫傷、最壞則是 ACL
轉播畫面顯示，約基奇在油漆區卡位時，左腿遭到隊友瓊斯（Spencer Jones）撞擊並重踩，導致膝蓋出現明顯的過度伸展與扭曲。醫學專家Evan Jeffries點出，根據受傷機制來看，目前的「最佳劇本」是膝蓋過度伸展導致的骨挫傷（Bone Bruise）；但他也強調，最令人擔憂的是受傷過程中是否帶有「旋轉」動作，若有，則極大機率傷及前十字韌帶（ACL）。
另一位醫學專家Jesse Morse抱持相同看法，他表示：「最好的情況是過度伸展引發的骨挫傷，但最壞的情況，而且非常可能發生的情況就是ACL斷裂。」專家們一致認為，約基奇倒地時的神情與受力角度，都讓這次傷勢蒙上陰影。
一般來說，若是膝蓋過度伸展可能只會缺席幾天，缺席4至6周則較為常見。不過若是前十字韌帶斷裂，則是要看撕裂程度。輕度的話數周至數月內可恢復一般生活，若是中度甚至重度撕裂或斷裂，大多數患者在手術後6到12個月才能完全康復，這也表示對金塊而言最糟的情況就是約基奇本季報銷，甚至影響到下個賽季的開季。
在醫學專家初步透過影片診斷下，許多金塊球迷在貼文下方留言希望約基奇只是單純的膝蓋過度伸展，並盼望球隊一哥能健康地帶著球隊打完這個充滿希望的賽季。此外，也有其他醫生在留言區表示，「這看起來確實只是過度伸展。」目前金塊球團尚未公布正式診斷結果。
「鐵人」罕見倒地哀號 金塊爭冠之路投下震撼彈這起受傷意外發生在第二節剩餘5秒時，約基奇因重心不穩重摔在硬木地板上，面露極度痛苦的表情且一度無法自行起身，這對於向來以「鐵人」著稱、鮮少缺賽的約基奇來說非常罕見。金塊隨隊記者 Katy Winge 與《The Athletic》資深記者阿米克（Sam Amick）隨後證實，約基奇因左膝傷勢此役確定不會回歸。
在醫學專家初步透過影片診斷下，許多金塊球迷在貼文下方留言希望約基奇只是單純的膝蓋過度伸展，並盼望球隊一哥能健康地帶著球隊打完這個充滿希望的賽季。此外，也有其他醫生在留言區表示，「這看起來確實只是過度伸展。」目前金塊球團尚未公布正式診斷結果。