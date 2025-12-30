我是廣告 請繼續往下閱讀

丹佛金塊今（30）日客場挑戰邁阿密熱火，原本正值巔峰狀態的 MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）竟遭遇嚴重傷情。他在第2節末段不慎遭隊友誤傷，隨後抱著左膝痛苦倒地，並在工作人員攙扶下步向休息室。金塊隨隊記者Katy Winge 與《The Athletic》資深記者Sam Amick隨後證實，約基奇因左膝傷勢此役確定不會回歸，這對戰績高居西區前列的金塊來說，無疑投下了一顆震撼彈。這起受傷意外發生在第二節終了前約5秒，當時約基奇正在油漆區內卡位防守，沒想到隊友瓊斯（Spencer Jones）在防守位移時，右腳意外撞擊並踩到約基奇的左腿。約基奇隨即失去平衡，左膝出現明顯扭曲，隨後他重重摔倒在硬木地板上，面露極度痛苦的表情大聲哀號，甚至一度無法自行起身。根據金塊隨隊記者Katy Winge 與《The Athletic》資深記者阿米克的最新消息，約基奇在經過初步評估後，確定因左膝傷勢缺席此役剩下的比賽。雖然金塊官方目前將他列入觀察名單，但約基奇一向以「鐵人」著稱，今日如此痛苦的神情令外界擔心傷勢恐非一般扭傷。約基奇在受傷退場前，僅出賽半場就已經展現統治級數據，投籃14投9中，進帳21分、8助攻與5籃板。本賽季他更頻頻上演「電動級」神蹟，日前對陣灰狼才剛轟下56分、16籃板、15助攻的史上首見超級大三元，對魔術又達成「30＋20＋10」的壯舉。約基奇在最近三場比賽中，累計繳出「110分、40籃板、40助攻」的瘋狂數據，成為NBA史上第一人。目前金塊隊在他的率領下打出22勝9敗的佳績，是西區奪冠的大熱門，若這位當家王牌需長期缺陣，聯盟版圖恐將全面洗牌。在明星賽票選首輪結果剛剛公布、約基奇高居全聯盟第二名的時刻倒下，讓丹佛球迷心碎不已。